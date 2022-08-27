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朴子警攜手銀行行員阻詐　成功攔阻民眾匯出280萬

▲▼假冒檢警及假投資手法，銀行行員攜手警員聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

▲▼假冒檢警及假投資手法層出，銀行行員攜手警員聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局近日防阻多起詐騙案件，成功保住民眾辛苦血汗錢，警方呼籲，接獲不明來電務必再三確認，檢警機關不會以電話監管民眾財產，更不會以電話執行法律程序，呼籲全民共同防制詐騙案件。

▲▼假冒檢警及假投資手法，銀行行員攜手警員聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

警方日前攔阻成功詐騙手法分別為「假檢警」及常見的「投資詐騙」等犯罪手法；案例分別為1名婦人到第一銀行朴子分行臨櫃欲解除定期存款新台幣200萬，經行員關懷提問驚覺有異，通報警方到場後研判這是常見的「假檢警」詐騙手法，成功勸阻婦人匯款；另一案例為蘇姓及涂姓女子分別到玉山銀行朴子分行準備匯款新台幣20萬元及中華郵政朴子郵局準備匯款美金3萬元至可疑帳戶，經行員關懷提問及通報警方到場及時阻止常見的「投資詐騙」案件，成功保住民眾辛苦血汗錢。

▲▼假冒檢警及假投資手法，銀行行員攜手警員聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

朴子分局平時除落實金融機構反詐騙宣導，並與各金融機構溝通協調一發現民眾提領巨額或欲解除定期存款立即通知警方趕往瞭解情形，於阻詐成功後由分局長陳至瑋親自至各金融機構頒發獎勵金、感謝狀，感謝行員熱心關懷共同防制詐騙案件發生，警方再次呼籲民眾有任何疑問可以馬上報警，由警方為鄉親服務釋疑。

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