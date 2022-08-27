ET專訪／高鐵+投捷「內地不再遙遠」　活化中興新村三核心齊發展

▲蔡培慧倡議引進國家力量帶動中興新村活化、轉型為南投縣經濟發展基地。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

好山好水的南投縣向以「觀光首都」自居，交通建設更是觀光產業發展的根本命脈，蔡培慧和許淑華2位縣長參選人，不約而同提出蓋捷運與中捷和高鐵銜接，以及客運轉運站等政策；不過蔡培慧強調，既然是參選南投縣長，就應以南投為核心、主動規劃連結中台灣主要交通動線，「不能依附在台中市之下、空等中捷延伸」。

蔡培慧表示，在行政院中辦執行長任內，時就跟交通部長王國材討論過，投捷以南投市為始，往北延伸至南崗工業區、中興新村、草屯鎮、台中霧峰區，延著中投快速道路的路線再切進烏日高鐵站，與往南連接名間鄉台鐵濁水站的路線相較，私人土地沒有那麼多，可以先為執行，並跟當地的工業區做連結、在站點共構社會住宅，讓返鄉青年有就業創業機會，也有平價穩定的居住空間。

不過捷運路線、規劃、預算、實質發包皆事涉繁雜，蔡培慧坦承：「捷運在我任期第8年能動工就不錯了，完工是不可能。」

鐵路部分，蔡培慧在政院中辦執行長任內也與交通部商討，核定25億經費執行台鐵田中站延伸至高鐵彰化站，未來遊客搭高鐵就能轉乘台鐵集集線進入南投，如此南投就不是「高鐵到不了」的地方，也將不再遙遠。

▲蔡培慧主張推行「小黃公車」以彌補區域性交通的不足。（圖／蔡培慧競選總部提供）

在區域性交通方面，除了要新增「台灣好行」觀光客運路線，並優先利用閒置土地和空間，在草屯、南投、竹山和埔里4大鄉鎮市興建轉運站，結合旅遊諮詢服務、促進城鎮間的交流，蔡培慧慮及目前流動人口沒那麼多，更提出以台中、台南和屏東都在推行的「小黃公車」彌補大巴或中巴的不足。

蔡培慧解釋，譬如規劃「草屯、坪頂、中寮」的路線，每天可從1到2班次增至8班，而且坐的是計程車卻享有公車票價，並爭取交通部觀光局經費、加上縣政府部分預算來補貼差額，除培養縣民搭乘大眾運輸的習慣，也兼顧老幼、學生或返鄉青年等無車族的權益。

▲蔡培慧是中興大學分校進駐中興新村的幕後推手之一。（圖／蔡培慧競選總部提供）

觀光雖是南投主力產業，近2年卻受疫情等因素影響而巨幅起落，讓蔡培慧認為「實業」更為重要，而南投經濟需要國家力量的帶動，以中興新村為例，她出任政院中辦執行長時，就跟總統蔡英文報告「中興新村不能再荒廢下去了！」隨即端出北核心行政辦公區，中核心青創基地、養生村和社會住宅，以及中興大學進駐南核心的規劃，希望讓「花園城市」中興新村躍升南投經濟發展的基地，而中興大學分校已經開始動工。

蔡培慧表示經積極媒合引進，工研院也已進駐經濟部中創園區、與正瀚生技等既有廠商，一起聘用南投在地人才，以專業支持青創孵育基地，研製化學肥料、無人機，以甘蔗渣為原料的便利店再生杯或再生鞋，還能將技術輸出歐洲；此外，草屯鎮現在也有嘉大企業擴廠，為賓士等國際品牌代工生產電動腳踏車，蔡培慧同樣曾協助他們吸收南開科大學生、解決缺乏技術工問題。

蔡培慧也批評林明溱縣府主打五大微型產業園區、為縣民創造就業機會，但目前只靠微熱山丘老闆許銘仁撐住南投旺來產業園區，其他園區不是還沒蓋好，就是沒有廠商進駐，淪為土地炒作，根本談不上成功；未來若當選縣長，將在中興新村活化的基礎上，繼續傾全力招商，促進在地青壯就業、提升產業發展。