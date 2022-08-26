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社會 社會焦點 保障人權

不想淪豬仔！他中美人計遭虐拍裸照　22歲人蛇首腦收押禁見

記者黃宥寧／台北報導

留姓男子組人蛇集團，以高薪誘騙民眾赴東南亞工作，當中白姓男子經友人介紹加入欲赴泰國打工，但白男見媒體大肆宣導赴柬埔寨遭囚，因此打消出國念頭，慘被對方以「介紹女生」為由，拐到山上慘遭凌虐毆打，拍裸照、逼簽本票，警方循線逮捕6人，檢方複訊後認留嫌等涉犯違反人口犯運法等罪，向法院聲押，法院裁定留男羈押禁見。

南港警調查，北市24歲的白姓男子，因透過22歲的方姓友人找工作，方介紹22歲留姓男子等3人，並指出可以安排前往泰國從事「博弈」工作，每個月可以領10至20萬元，但是白姓男子卻因看到柬埔寨新聞心生畏懼，拒絕前往泰國工作。

留姓男子等人積極要白姓男子辦理護照出國打工，但卻突然被潑了冷水，心生不滿向白男嗆聲「我都付了50萬元代墊費」，但白姓男子卻失聯，最後留男子透過另名22歲的邱姓友人，假借要介紹女生給白認識，藉機將白姓男子約出來。

一夥人找來1名15歲的少女拐出白男，帶著白搭小黃前往汐止區水源路的景觀平台看夜景，留姓男子等3人突然冒出，並持棍棒痛毆白姓男子，還脫光白姓男子衣物拍下裸照，逼簽2百萬本票後才放人，白姓男子獲釋後立刻跑到派出所報警處理。

▼北市南港區有民眾因不想去東南亞打工，竟被押到山上拍裸照逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市南港區有民眾因不想去東南亞打工，竟被押到山上拍裸照逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

南港分局立刻報請士林地檢署指揮偵辦，24日兵分多路，在雙北、桃園地區逮捕留姓主嫌等6人，最後查扣本票、球棒以及手機等證物，訊後依照恐嚇取財、傷害以及人口販運等罪嫌移送地檢署偵辦，少女則送少年法庭。

檢方複訊後認留姓男子等3人涉犯違反人口販運防制法第32條第3項、第1項意圖營利以強暴、脅迫使人從事勞動與報酬顯不相當工作未遂、傷害、強制、恐嚇取財未遂等罪，犯罪嫌疑重大，且相互推諉避重就輕，有事實足認有勾串滅證之虞，依法聲請羈押禁見，法院裁定主嫌留姓男子羈押禁見獲准。

▼警方24日持法院核發搜索票在台北市等處執行搜索。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市南港區有民眾因不想去東南亞打工，竟被押到山上拍裸照逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林地檢署強調，將持續深入追查，將不法集團繩之以法；法務部、最高檢察署、高檢署近期就國人因求職遭騙，進而被送往柬埔寨等地從事勞動與報酬顯不相當的工作等人口販運行為，強調必定以積極之行動，從速從嚴偵辦，地檢署也成立專責小組，將秉此態度全力偵辦，同時也呼籲國人面對海外高薪或不合理徵才廣告，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。

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