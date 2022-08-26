他揭衝擊蔡政府4爭議　斷言綠營年底選情「不樂觀」

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨年底選情，前扁辦主任陳淞山25日分析，前新竹市長林智堅論文案，再加上柬埔寨詐騙、「數位中介服務法」草案、台南殺警案等衝擊，總統蔡英文政府政治信任與滿意度將再度受到挑戰，縱使美、日、歐等國家國會議員陸續訪台，也難以抵銷政府近期的失分，年底九合一大選的確危機四伏，選情不樂觀。

民進黨近期爭議連連，其中柬埔寨詐騙案引發社會高度關注，國民黨更有3名立委鄭正鈐、吳斯懷跟洪孟楷親到當地了解狀況、營救，也反映我國外交單位人力不足問題，國民黨立法院黨團因而在18日召開記者會抨擊蔡政府無能、失格。民眾黨則批評，政府面對詐騙案卻是要求警方「在機場舉牌」，顯然放任國人在海外受騙受虐是政府無能，質疑倘若台灣經濟真的是20年來最好，民眾何以被詐騙集團話術吸引，為脫貧鋌而走險？

除了柬埔寨詐騙案外，國家通訊傳播委員會日前舉行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見，但多個數位社群平台同聲批評，NCC法令制定模糊不清，恐形成不想管就不管，但一想管就「個案認定」的荒謬方式，外界則認為該法案一旦通過，網路言論自由恐遭箝制。不過，由於「數位中介服務法」草案引發爭議，行政院長蘇貞昌已經緊急踩煞車，請相關部會要再積極溝通。

至於震驚社會的台南殺警案，由於矯正署長黃俊棠第一時間稱兇手林信吾返家探視7天未返外役監，視為「逾假未歸」並非脫逃，引發輿論批評，立法院國民黨團則質疑民進黨團在2020年5月為特定人士修改「外役監條例」，要求民進黨團向國人說清楚。

針對上述爭議，總統蔡英文日前已在中常會提出3點聲明，強調在台南殺警案後，更應該痛定思痛修法，而「數位中介服務法」立法爭議，顯示目前的社會溝通仍然不足，法案內容也有不周延之處，政府目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通、凝聚共識。

對於民眾遭誘騙至柬埔寨議題，蔡英文表示，政府正全力動員並集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人，更重要的是，政府要堅定掃蕩這些不法組織，並且要讓主事者，受到最嚴厲的制裁，希望大家大力支持第一線進行救援工作的外交人員跟警察人員。

蔡英文提醒民進黨公職，針對民進黨政府施政任何不足的地方，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的這塊招牌。

陳淞山在《美麗島電子報》分析，林智堅論文門案重創民進黨執政形象，再加上柬埔寨詐騙案、「數位中介服務法」草案、台南殺警案等衝擊，突顯民進黨政府的執政治理與治安問題，其政治信任及滿意度將再度受到挑戰，即使美、日、歐等國會議員的陸續訪台，也難以抵銷政府近來的失分，年底地方選舉選情恐怕並不樂觀。

陳淞山指出，隨著下週一展開的參選登記，民進黨可能面臨發生「巨變」的政治衝擊。他更直言，年底地方選舉註定是一場「爛蘋果」政治大賽，意即「誰比較不爛？」的政治競爭，沒有人會是真正的政治贏家。

「這是台灣民主政治發展的悲哀。」陳淞山說，可以想見年底地方選舉過程必然是醜聞、緋聞及弊案滿天飛的政治大戰，抹黑、人格謀殺與道德綁架的政治操作伎倆皆是，台灣整體政治氛圍勢必陷入「打混仗」的政治撕裂混亂局面。而兩人對決、三足鼎立或四方拉扯的選情操作，更將使人膽顫心驚、無所適從，甚至過度激化各選戰陣營支持者的對立與對抗情緒。