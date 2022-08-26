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槓上張雅琴！廢死執行長反擊「真的看不懂」：一定有比殺人更好辦法

▲張雅琴槓上廢死聯盟。（圖／翻攝YouTube／年代新聞CH50）

▲張雅琴槓上廢死聯盟。（圖／翻攝YouTube／年代新聞CH50）

記者戴若涵／綜合報導

台南市勇警曹瑞傑、凃明誠22日慘死外役監逃犯林信吾刀下，再掀起社會對「死刑存廢」問題討論！廢死聯盟25日傍晚發出聲明回應，文中除了稱無意增添家屬心理負擔，也要求媒體不要製造假新聞，並點名主播張雅琴。對此，張雅琴發文回應，批評廢死聯盟「鼓吹殺人免死」，廢死聯盟執行長林欣怡見到她的PO文，深夜忍不住深呼吸再發文反擊。

殉職員警凃明誠的姊姊25日接受媒體訪問時，表示要代表受害者遺屬說一句話，要廢死「都滾去18層地獄」。廢死聯盟沉默數小時後，發出聲明表示，「我們和大家一樣並不了解全貌，因此冒然的發言，對於案件後續的處理並不會有任何的幫助。」、「我們可以想像家屬的憤怒情緒，也尊重他們的發言，但我們無意增添家屬的心理負擔，所以不會對此做出回應。」

同時，廢死聯盟也向媒體提出3點訴求，要求不要製造替罪羔羊、不要製造假新聞、請做對社會有幫助的報導，更點名主播張雅琴，稱她在節目上指出的「殺警免死劇本：盛傳廢死聯盟提出林信吾免死計畫」，完全是不實報導。

張雅琴25日晚間親自在臉書發文回應，反嗆「假在哪裡？我要點名你廢死聯盟，不要霸凌死者家屬！」，並批評廢死聯盟「鼓吹殺人免死」，根本是假道德，傷害台灣的公平正義，接著強調自己對廢死聯盟的評論不假，提到自己說「盛傳廢死聯盟提出林信吾免死計劃。當時在公墓喝酒酒醉，員警噴辣椒水激怒，心神喪失殺警，所以免死刑」，而林嫌在落網後確實陸續供稱喝醉，加上被警方噴辣椒水才抓狂。

▲▼廢死聯盟，張雅琴，台南殺警。（圖／翻攝臉書）

▲主播張雅琴臉書全文。（圖／翻攝臉書）

廢死聯盟執行長林欣怡26日凌晨忍不住PO出長文，回應張雅琴的說法。她想反問張雅琴，張的新聞「真在哪裡」，表示盛傳就是真實嗎？另外，張雅琴在節目上說「廢死聯盟要以王信福救援大隊的模式救援林信吾」質疑這是哪裡來的資訊？強調廢死聯盟根本沒有針對林信吾案做過任何評論。

針對張雅琴提出的兩項事實，林欣怡反問，「哪一項是廢死聯盟說的？她的自答也沒有回答到她的自問，#所以這一段我真的看不懂。」

面對張雅琴質疑，廢死聯盟鼓動台灣殺人不會判死刑的真正目的是什麼。林欣怡則表示，「我們沒有在鼓勵『台灣殺人不會判死刑』，所以無法回答她真正目的是什麼。廢死聯盟反對殺人，無法接受殺人這樣的犯罪，不管理由為何；所以我們也反對國家殺人，不管理由為何。一定有其他比殺人更好的解決問題方法。」

▲▼廢死聯盟，張雅琴，台南殺警。（圖／翻攝臉書）

▲廢死聯盟執行長林欣怡臉書全文（圖／翻攝臉書）

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