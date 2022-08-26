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監委示警移工街友遭詐騙集團利用　點名3部會宣導不足應檢討改進

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員張菊芳、郭文東、施錦芳、葉大華調查人頭帳戶案，發現司法程序應該多強化對脆弱處境者的敏感度，以及移民署、勞動部、衛福部對移工與街友的宣導尚有不足，應該檢討改進，以免帳戶遭詐騙集團不法利用。

監察院司法及獄政委員會10日通過張菊芳等人所提的「據訴，為各級法院對人頭帳戶詐欺案件之行為人，論罪標準不一，肇致經濟能力、智識等條件較差者，頻遭羅織入罪，涉有不公等情」調查報告。

監委指出，人頭帳戶詐欺案件的行為人在網路上看見求職、貸款等訊息而與不知真實身分者聯繫後，依其指示寄送或交付金融帳戶的存摺、提款卡及密碼給指定者，讓詐欺集團將該帳戶作為被害人匯入款項之用並予提領。

監委說，檢警機關在被害人報案後，僅能從匯款紀錄查知人頭帳戶的申辦名義人，此時該帳戶名義人就可能被追究幫助詐欺的刑事責任。

監委建議，司法程序應該多強化對脆弱處境者的敏感度，例如智能障礙、自閉症、外籍移工、街友等，在尊重個案檢察官偵查核心及法官獨立審判的前提下，供偵審機關參考，以強化對脆弱處境的敏感度，維護弱勢人權。

監委提到，移民署、勞動部、衛福部對移工及街友的宣導不足，應該檢討改進，外籍移工抵達我國後通常會有申辦行動電話、金融帳戶的需求，司法實務上時有發生其所申辦的電話、帳戶被詐騙集團不法利用的案例。

監委認為，金融機構在提醒申辦客戶及宣導仍有不足，金管會應該評估具體措施，以免民眾的金融帳號成為人頭帳戶，建議金管會加強透過各種管道、方式或與其他機關合作宣，導讓人更有感的案例。

監委也提醒，提供人頭帳戶的行為人，因為被騙匯款至該帳戶的被害人可能分處不同縣市，受理報案的警察機關及偵查的檢察機關也分屬各地，對該行為人而言需到處應訊，如果管轄權未統一，對其程序保障有所不足。

監委表示，有些民眾的帳戶、密碼等遭到詐欺集團詐騙、冒用、盜用等，經被訴詐欺罪幫助犯，甚至一般洗錢罪幫助犯，人頭帳戶案幫助犯意的認定衍生爭議，學者專家建議可以修法改善，希望提供相關機關參考。

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