痛罵廢死下18層地獄！他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點速決關鍵

▲鄭捷在判刑定讞後，19天內就處死。（圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

台南殺警案2名員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職，再次掀起大眾對「死刑存廢」的討論，凃明誠姊姊昨（25）日更難掩激動情緒，痛罵「廢死團體都滾去十八層地獄」。根據法務部資料顯示，目前全台尚未執行死刑的犯人共38人，這也讓網友好奇，當初犯下北捷隨機殺人案的鄭捷，為何能在定讞19天內就處死？網點名「她」速斷速決。

一名網友在PTT以「鄭捷定讞19天處死怎麼辦到的？」為題發文，表示「最近死刑犯未被執行的議題，又開始吵的沸沸揚揚」，理由有很多，像是釋憲、非常上訴等等，看似門檻很高，「那怎麼當初鄭捷就有辦法19天執行？」甚至聽說連辯護律師都是被記者通知才知道，想救濟已經來不及了，「所以我們國家是把死刑犯當籌碼嗎？沒需求就拿稅金養著，有需求再拿出來斃掉。」

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貼文一出立即引網友熱議，紛紛回應表示，「犯罪事證明確啊」、「那時快520了，不趕快處理，現在還在花稅金養他 」、「感謝羅瑩雪部長的速斷速決」 、「當初速審速決還被DPP跟廢死靠北勒」。也有人指出，「現在就是2016到現在只殺了2個，平均3年1個，之後只會愈拖愈久」。

鄭捷北捷隨機殺人案震驚當時社會，在被判處死刑後，時任法務部長的羅瑩雪立即下令處死鄭捷，當時鄭捷的律師團曾表示抗議，「政府行刑前未通知家屬、律師」，指鄭捷已申請非常救濟程序之扶助並獲准許，律師團也準備提出非常上訴、再審和釋憲，不過當時法務部竟一反過去聲稱會審慎審核執行死刑之做法，在判決確定短短兩周即執行死刑。

至於現階段有38位尚未執行的死刑犯，現任法務部長蔡清祥表示，「目前可以執行的死刑都已執行，尚未執行的38人都是申請憲法審查、再審或非常上訴 ，依照規定，只要司法程序仍未終結，不得槍決。」