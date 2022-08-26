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賣茶妹薄紗洩ω曲線！「放送2粒葡萄乾」直播夾乳頭：完美size嗎

記者曾筠淇／綜合報導

賺錢不易！直播主、網紅若想掌握流量密碼，影片一定要有新意。就有一名網友貼出一段直播影片，只見長髮直播主穿上輕薄的黑色小可愛，讓「2顆葡萄乾」若隱若現，而最令人吃驚的是，她竟然還現場夾乳頭，並不斷問觀眾喜不喜歡這個尺寸？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲長髮妹賣茶葉。（圖／翻攝自PTT）

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「FB直播賣東西競爭太激烈了吧」為題發文，提到他剛剛收到好友在LINE分享的影片，結果點開一看就發現，竟有位賣東西的直播主拿夾子夾乳頭，這樣會有生意嗎？

從影片可見，這位長髮妹正在賣茶葉，不過穿的衣服卻貌似「誠意給太多」，黑色薄紗小可愛讓雪乳形狀被看光，更令人訝異的是，她根本沒穿內衣，直接放送「2粒葡萄乾」給大家看。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲妹子現場夾乳頭。（圖／翻攝自PTT）

直播片段中，長髮妹先是抱怨分享次數太少，只有90幾，而觀看次數也僅300多，因此一旁的男子就起鬨要她夾乳頭。長髮妹雖然喊著「很痛欸～不要這樣啦（台語）」、「還要被蹂練（應為蹂躪）」、「這是奶頭不是什麼欸」，不過最後還是拿了夾子夾乳頭。

除此之外，長髮妹也不斷問觀眾，「這種尺寸怎麼樣」、「完美size嗎」、「這個尺寸喜不喜歡」、「是不是你心中的完美size」。一旁未露面的男子則要觀眾們「滿意打滿意！」

雖然這則直播片段的發布時間、發布平台未明，但仍引發討論。不少網友都看呆表示，「這年頭還在看FB買東西的是最好拐的」、「是說叫賣一定要用這種口氣賣才有人要買嗎」、「賣茶葉的，生意感覺不太好」、「聽起來像8+9」、「哪一台」。

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