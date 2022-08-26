男友與前妻共住！她問「享齊人之福？」　網一看驚呼：妳是第三者

▲女網友的男友與前妻住一起，讓她相當崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

記者鄭文晴／綜合報導

結婚是一道人生課題，很多人都會為此感到煩惱。有女網友近日發文詢問，自己是30歲離婚的職業婦女，後來交了一個45歲離婚有兩個小孩的男友，最近發現對方和前妻住在一起，只因男友認為前妻在外很辛苦，讓她不解，生活在一個屋簷下，實質上也等同復合了，「他是不是只是想要享受齊人之福？」有網友表示，「趕快逃，你這很明顯被話術，而且還是小三。」

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▲女網友發文詢問網友意見。（圖／翻攝自PTT）

一名女網友在PTT以「婚姻煩惱」為題指出，自己是30歲離婚的職業婦女，後來認識45歲離婚的男友，他有2個已經讀大學的小孩，但在交往後才得知對方和前妻住在一起，「我疑惑的是，孩子都已經大學了，且前妻有在工作，是要照顧什麼？」

更讓女網友不解的是，過年時他們會一起吃團圓飯、包紅包，前妻手術住院男友也會幫她請看護，且天天去醫院探望，後來問是不是復合了，男友說前妻想復合，但自己沒給她機會，如果要復合早就復合，「他們生活在一個屋簷下，實質上也等同復合了，他是不是只是想要享受齊人之福？」

女網友詢問，男友很愛她，也很疼她，但前妻的事情讓她很在意，男友在孩子長大之前不可能改變現狀，「我該等他？還是就此認賠殺出分手算了？」

不少網友看完後表示，「認賠殺出，他們住在一起，感覺妳才是第三者吧」、「他們比較像一家人」、「確定他們真的有離婚嗎」、「妳才30還有很多選擇吧，幹嘛跟一個45歲還讓自己煩惱」、「看來是很會畫三角形的男人呢」、「應該只要你們分手後，男的就會跟前妻復合了」、「趕快逃，你這很明顯被話術，而且還是小三。」