嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

▲▼ 嘉市警巡邏車運用AI科技，提升打擊犯罪如虎添翼 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

科技翻轉巡邏車，嘉義市獨嘉設計再一創舉，市警局巡邏車全面升級「AI車辨系統」，「嘉e智能巡邏車」正式誕生，有了AI賦予超能力，打擊犯罪如虎添翼，幸福城市安全更安全。



嘉義市警局今年在全市12個派出所及保安隊、交通隊共14輛巡邏車上，全面部署車載式AI車辨系統，命名為「嘉e智能巡邏車」。 車載式AI車辨系統較一般固定式車辨，在辨識技術上更具困難度，更需要藉助AI人工智慧來實現，這套系統可以在行車時速高達40公里以上，能自動辨識車牌號碼，日間辨識率高達95％，夜間的辨識能力更加驚人，連一般人肉眼看不清楚、分辨不出來的車牌，在紅外線輔助的AI鏡頭下全部一覽無遺，員警無不驚呼「真是太神奇了！」「以前查詢失竊車輛都要用M-Police行動電腦一筆一筆手動輸入，現在有AI自動辨識比對，又快又有效率！」



除了AI車牌辨識以外，為了達到即時查緝，市警局更進化這套系統，採用AIoT智慧聯網（AI+IoT）架構，將AI技術結合物聯網(IoT)行動邊緣運算與5G高速網路，自動與涉案車輛及失車即時比對，不花1秒鐘即可比中目標，同時語音通報員警實施圍捕，並將影像即時蒐證，勤務中心透過科技監控查緝平臺，可同步掌握現場狀況及線上警力位置，達到指揮快、行動快、打擊犯罪快之效能，不僅節省時間、人力，也大符提升破案效率，成軍2個月以來，已經破獲失竊車輛(牌)、竊盜、酒駕、侵占等案件共計29件，成效斐然。



我國數位發展部即將正式成立，公部門數位轉型已是必然，邁向警政數位治理新里程，市警局超前部署，用科技守護城市安全，有了嘉e智能巡邏車日夜巡防，不僅提供全方位行動偵蒐，更結合固定式路口監視器千眼護嘉，動靜交織，構築堅固綿密的城市安全防護網。



局長王文澤表示，未來是科技決勝的時代，警力有限，善用數位科技就能創造出無限可能性，本局將物聯網、機器學習、人工智慧、大數據等前瞻科技導入警察勤務與犯罪偵防工作，可以讓勤務執行更有效率，同時提升科技偵防能量，守護市民安居樂業，打造嘉義市成為「智慧安全幸福宜居」城市。



「嘉e智能巡邏車 重磅出擊」形象影片連結網址：https://youtu.be/S4oQUL98wg4