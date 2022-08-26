　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！還偷吃嫌犯餐盒　日警被扣薪6個月

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本一名警察因為嗆下屬的愛妻便當是垃圾，被罰扣薪6個月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名警察因對下屬職場霸凌且長期偷吃留置室替嫌犯準備的便當，因此遭到懲戒，被罰扣薪6個月，而他本人已在25日自請離職。報導指出，他曾經指著下屬妻子為其準備的愛心便當稱，「像垃圾一樣。」不僅如此，還長期言語霸凌下屬，因此才會被檢舉。

根據《全日本新聞網》報導，這名50歲警察原任職於埼玉縣警署總務部留置管理課，但他日前因為長期職場霸凌下屬等行為遭到處分。警方表示，這名警察在2020年3月至2022年3月間，多次當面狠酸下屬帶來的愛妻便當「是垃圾」，同時也以各種方式言語霸凌。

不僅如此，該名警察任職的留置室平時會替被留置的嫌犯準備便當，按照規定，多出來的預備用便當必須報廢銷毀，但這名警察在隸屬於該單位的4年半內，長期偷吃剩下來的便當。該名警察在接受調查時聲稱，「因為丟掉太可惜，才會拿來吃。」警方表示，留置室準備的便當約300日幣一份（約新台幣66元），該名警察在2017年11月至2022年4月間至少吃了上百份。

由於該名警察長期言語霸凌下屬且違反規定偷吃留置室便當，因此被警方祭出懲戒，扣薪6個月，而他本人收到處分後，已在25日正式離職。

對此，埼玉縣警察首席監察官萩野長武表示，「破壞了縣民的信賴，警方深感遺憾，未來將持續努力，避免類似事件再度發生。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度
LIVE／逃犯殺警！典獄長拔官　蔡清祥喊話：死刑必執行
全球最酷33條街道！　台北「這條街」首度上榜
男友遭圍毆！邱主任情史再被挖　前夫離奇死、遭狐精纏住
快訊／柯文哲怒了！　要告四叉貓：每天造謠受不了
快訊／法務部新規！逃犯2小時通緝　返家探親「每日警局報到」
謝忻2820張私密照被看光　抓不到盜圖者！檢方回應了
禾馨造假新冠疫苗施打名冊　林秉樞帶42人插隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！還偷吃嫌犯餐盒　日警被扣薪6個月

比基尼妹「一條線泳衣」辣翻親子樂園　蜜臀水中狂晃！百萬人戰翻

女師要男學生帶「裝精保險套」到校觀察　家長怒控：殘害未成年

神秘紫雷射光橫穿智利上空！狂閃2小時居民嚇傻　恐怖真相曝光

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！還偷吃嫌犯餐盒　日警被扣薪6個月

比基尼妹「一條線泳衣」辣翻親子樂園　蜜臀水中狂晃！百萬人戰翻

女師要男學生帶「裝精保險套」到校觀察　家長怒控：殘害未成年

神秘紫雷射光橫穿智利上空！狂閃2小時居民嚇傻　恐怖真相曝光

亮・珠寶／羅馬浴場馬賽克變身性感扇形墜　彩寶版誘Lisa疊戴

張雅琴酸爆「要不改名不廢死聯盟」 為殺警案再嗆：執行長妳在說什麼

快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度「會再會回工作崗位」

嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

30分鐘直達北市！實現「租不如買」　內行推薦基隆有機會

夯到KID也來幫賣！草屯阿嬤「慢煎」古早紅薯餅　現場吃外脆內軟Q

入職第一天！主管「勸1句話」妹子憂：我做不好嗎　過來人看懂了

圍牆貼公告「以為是尋貓啟事」　他細讀發現感動真相：一早被暖到

國際熱門新聞

與妻吵架躲警局　男突掃射警遭擊斃

情侶慶生咬到美樂珠　米粒大小值85萬

航母「馬桶堵塞」通一次要花1200萬

NASA公布黑洞的聲音！　2億光年外34秒音檔吸關注

要大砲不要娘跑！重振大和魂的思維

路透：拜登政府擬對台軍售　幾週內就會宣布

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

紐時：中國軍演磨刀霍霍　試圖全面封鎖台灣

受經濟數據激勵　美股收高322點、台積電ADR漲2.35%

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

美議員接續訪台　美國務院：持續依循政策挺台灣

空姐曝飛機上「這地方」比廁所還髒

更多熱門

相關新聞

日本美智子上皇后爆「深部靜脈血栓」！

日本美智子上皇后爆「深部靜脈血栓」！

日本美智子上皇后因被診斷右小腿出現「深部靜脈血栓」，26日前往宮內廳醫院接受進一步的檢查。

北韓又見4人發燒　原因曝！火速解封

北韓又見4人發燒　原因曝！火速解封

金正恩超怕「斬首作戰」！疑挖鑿新地道

金正恩超怕「斬首作戰」！疑挖鑿新地道

安倍國葬擬砸5500萬！全由日本政府埋單

安倍國葬擬砸5500萬！全由日本政府埋單

日本新冠確診人數連5週居全球之冠！

日本新冠確診人數連5週居全球之冠！

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面