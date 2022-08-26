告別瀏海！iPhone 14 Pro真實「驚嘆號」打孔螢幕照片曝光

▲iPhone 14 Pro打孔螢幕。（圖／取自Ice Universe Twitter）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣布將於 9 月 7 日舉辦秋季發表會，期待已久的iPhone 14系列總算要與果粉見面，不過在宣布日期之後，就出現許多原型機的照片流出，根據MacRumors報導，照片中顯示iPhone 14 Pro的顯示螢幕切口和狀態列。

Twitter 用戶 DuanRui 分享來自微博的多張圖片，其中一張似乎顯示 iPhone 14 Pro 的「驚嘆號」打孔螢幕的真實狀態，預計將取代瀏海切口。另一位 Twitter 爆料客 Ice Universe 也分享一張 iPhone 14 Pro 正面的照片，也採用驚嘆號的打孔螢幕。

與此同時，爆料客 ShrimpApplePro 分享一段據稱來自 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 的截圖，上面覆蓋了來自iPhone 13 Pro Max 的相同截圖，可以就此了解新板在狀態列出現的新變化，蘋果放大和重新調整狀態欄，主要配合新的驚嘆號打孔螢幕設計。

▲重新設計的狀態列。（圖／取自MacRumors）

螢幕節圖中也可以看到，狀態欄在 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 上的排列方式，將網路訊號、Wi-Fi 和電池指示燈重新定位到略低和偏右的位置。

MacRumors報導指出，標準iPhone 14機型預計將保留與 iPhone 13 系列相同的缺口，驚嘆號是 ‌iPhone 14 Pro‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 的主要賣點之一。預計這些設備還將配備A16 晶片、隨顯螢幕、4800萬像素廣角鏡頭等。