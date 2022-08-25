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有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣布將於9月7日舉辦秋季發表會，會中將會出現果粉期待已久的iPhone 14系列，現在專門打造高檔手機的品牌Caviar也推出搶先預訂服務，網站宣傳表示預購就可以成為「第一批擁有iPhone 14 Pro的人」。

Caviar表示，新款iPhone 14 Pro、Pro Max 將於2022 年秋季上市。不過，Caviar 有機會讓用戶搶先預購這款萬眾期待的新品。

Caviar也說明，每次蘋果新品活動後，新發布的iPhone 都會快速的缺貨，想買也買不到，而預訂專屬的iPhone 14 是確保用戶成為世界上第一批獲得它的人。

▲iPhone 14頂級豪奢版。（圖／取自Caviar官網）

▲iPhone 14頂級豪奢版香檳玫瑰。（圖／取自Caviar官網）

根據Caviar官網的訊息，最便宜的品項為「香檳玫瑰」，要價7400美元折合新台幣約22萬3397元，規格為iPhone 14 Pro 128G，採用粉红色的天然黄貂鱼皮製成。

▲iPhone 14頂級豪奢版。（圖／取自Caviar官網）

▲iPhone 14頂級豪奢版金色香檳水金。（圖／取自Caviar官網）

而最貴的版本則為金色香檳水晶，售價為1萬7590美元，折合新台幣約53萬1020元，採用18K纯金的圖案组成加上天然珍珠，其上還有九顆鑽石，直徑為1.2mm，限量發行99支。

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