　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

▲iPhone 14 Pro新模型機。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 14 Pro新模型機。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

在蘋果 9 月 7 日發布會上預計會發布iPhone 14系列，根據外媒MacRumor報導，有許多模型機也出現在網路上，展現了iPhone 14 Pro的顏色選擇，包括新的藍色和紫色。

‌iPhone 14 Pro‌模型機的照片在微博上瘋傳，顯示有金色、石墨色和銀色選項，這幾個顏色與前幾代相似。不過圖片中也出現兩個新色，深紫色和藍色，首次在iPhone 的 Pro機型上出現。

還值得注意的是，金色和紫色機型邊緣的線條呈現白色，與手機邊框形成對比，這與前幾年的 iPhone 不同。報導提到，先前也有傳言指出，iPhone 14‌ 和‌iPhone 14 Pro‌ 型號都將出現「紫色」新色，也推測 iPhone 14 Pro 的外殼可能用獨特材質製成，可根據照明條件改變色調。

鑑於蘋果在去年 4 月推出了紫色 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 十分受到歡迎，以及 24 吋iMac 也有紫色選擇，因此 ‌iPhone 14‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ 出現紫色新色十分是合理的，第六代 iPad mini 和第五代 iPad Air 也都有紫色。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
快訊／聯結車失控撞！木料散落一地　永康交流道癱瘓
情侶吃烤螺咬到「珍珠之王」！　米粒大小值85萬元
快訊／「王三郎嚴選」倉庫遭砸！　警三重逮捕3嫌到案
野生辣模「只穿內衣出門」！　美髮院掉出半球：真的很熱
快訊／凃姊嗆「欺上瞞下」　法務部長蔡清祥10時30分說明
「裸背刺青台女」被騙去柬埔寨遇害？　真相查出了
新娘臨時加價27萬上車紅包！新郎氣哭甩捧花　結局妖壽讚
女網紅穿白衣「不裝B」散步　激凸2點吸爆百萬眼球

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

七期豪宅聚落推手　首度進軍北屯鉅獻「寶輝The Springs」

「家裡偷養黑熊！」被通報動保　飼主出面喊冤曝國寶犬身分

媽咪晚回家！萌鴨氣到「屁屁看人」都不理　聽關鍵字秒消氣

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

台股盤前焦點！電子、生技股續強　工業電腦倫飛虹堡研華成亮點

今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

全台自殺率最高！蘭潭「抓交替」奇談　警巡邏自動閃過

今晚鬼門關！專家列「10大禁忌」：不可以說再見，磁鐵要收起來

快訊／台南聯結車下匝道失控撞！木料散落一地　永康交流道癱瘓

德國能源危機緊迫　原年底除役核電廠可能續運轉

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

3C家電熱門新聞

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

更多熱門

相關新聞

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

有錢就能先拿到！iPhone 14頂級豪奢版53萬搶先預定

蘋果宣布將於9月7日舉辦秋季發表會，會中將會出現果粉期待已久的iPhone 14系列，現在專門打造高檔手機的品牌Caviar也推出搶先預訂服務，網站宣傳表示預購就可以成為「第一批擁有iPhone 14 Pro的人」。

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面