最新iPhone 14 Pro模型機曝光　兩款新色可選

▲iPhone 14 Pro新模型機。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

在蘋果 9 月 7 日發布會上預計會發布iPhone 14系列，根據外媒MacRumor報導，有許多模型機也出現在網路上，展現了iPhone 14 Pro的顏色選擇，包括新的藍色和紫色。

‌iPhone 14 Pro‌模型機的照片在微博上瘋傳，顯示有金色、石墨色和銀色選項，這幾個顏色與前幾代相似。不過圖片中也出現兩個新色，深紫色和藍色，首次在iPhone 的 Pro機型上出現。

還值得注意的是，金色和紫色機型邊緣的線條呈現白色，與手機邊框形成對比，這與前幾年的 iPhone 不同。報導提到，先前也有傳言指出，iPhone 14‌ 和‌iPhone 14 Pro‌ 型號都將出現「紫色」新色，也推測 iPhone 14 Pro 的外殼可能用獨特材質製成，可根據照明條件改變色調。

鑑於蘋果在去年 4 月推出了紫色 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 十分受到歡迎，以及 24 吋iMac 也有紫色選擇，因此 ‌iPhone 14‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ 出現紫色新色十分是合理的，第六代 iPad mini 和第五代 iPad Air 也都有紫色。