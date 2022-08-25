　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

▲設計師製作iOS 16與iPhone 14渲染圖。（圖／取自AR7推特）

▲設計師製作iOS 16與iPhone 14渲染圖。（圖／取自AR7推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果已經正式發出邀請函，秋季發表會將於9月7日舉辦，這也是果粉一年中最期待的日子，因為根據往年，新機都會在這場發表會中與大家見面，目前網路上也傳出許多關於iPhone 14系列的傳言。此次特別盤點了10大iPhone 14系列的相關訊息、規格，讓想換新機的消費者做個參考。

一、瀏海螢幕變成挖孔

原先蘋果從iPhone X後就一直採用瀏海螢幕，主要是為了能放下Face ID的模組，但這樣的設計也讓果粉詬病許久，每年都說蘋果將會取消瀏海設計，不過在今年的iPhone 14系列上看來更加可信。

目前已經有許多模型機、渲染圖曝光iPhone 14系列將採用驚嘆號的打孔螢幕，不過僅有Pro以上機型配置，這樣的螢幕看起來更加寬廣，螢幕占比更大，此外也推測iPhone 15系列將會全陣容採用驚嘆號打孔螢幕。

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro渲染圖，改為挖孔螢幕。（圖／取自9to5mac）

二、型號大風吹

本次秋季發布會，蘋果預計將發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Max、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。

這個名單可以看出，iPhone 14將取消先前銷售量不佳的mini機型，也就是說，消費者想選擇小手機，可能需要考慮前代的iPhone 13 mini或是先前推出的iPhone SE 3。但這次的新機型iPhone 14 Max可以說是CP值爆表的新機型，價格較低加上大螢幕，先前就有外媒預測銷售量可能緊逼先前受歡迎的iPhone 11。

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14共推出四款機型。（圖／翻攝自iupdate）

三、Pro機型搭載A16處理器

過去蘋果每年都會更換新的處理器，保障手機的高效能，不過今年似乎要做出變化，根據爆料資訊，今年僅有iPhone 14 Pro以上機型具備A16處理器，而基本款的iPhone 14 與iPhone 14 Max則維持原先的A15處理器，不過似乎會有調教升級。

在處理器性能上，A16採用台積電N4P第三代5nm，較上代理論性能提升11%，目前認為，GPU性能能提高25%到30%，而CPU性能提升在15%。

四、相機升級

蘋果歷年來都搭載1200萬像素鏡頭硬體，這次的iPhone 14在鏡頭上終於升級，不過一樣僅有Pro以上機型，搭載4800萬像素鏡頭，先前天風國際分析師郭明錤與彭博社的Mark Gurman都爆料了這一消息，雖然鏡頭為4800萬像素，但蘋果很可能會通過演算法，輸出1200萬像素照片。而iPhone 14系列的所有鏡頭都配備1200萬像素傳感器。

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

五、容量選擇增加到2TB

據傳iPhone 14 Pro系列最大會提供到2TB容量，相當於一台桌上型電腦的儲存空間。事實上，研調機構TrendForce先前就預測，iPhone 14、14 Max儲存空間將會自128GB起跳，最大到512GB；iPhone 14 Pro兩款型號的儲存空間起步可能為256GB，並有512GB及1TB的選擇。

不過，不少外媒紛紛指出，蘋果會把128GB及1TB兩種選項移除，並在iPhone 14 Pro系列中額外加入最大2TB容量儲存空間，若是成真，將會是iPhone歷年來最大容量機型。

六、隨顯螢幕

隨顯螢幕就是當手機在鎖定「黑畫面」時，仍可以顯示時間、訊息等部分資訊，不用喚醒手機就可以得到需要的資訊，此功能在安卓手機上行之有年，不過蘋果卻是首次搭載。這次iPhone 14可以實現此功能，主要是因為將螢幕刷新率降低到1Hz，也就是說新機的刷新率將於1Hz到120Hz中自動調節，可以達到待機省電效能。

▲▼iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

七、可能漲價

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會比前代上漲100美元，起售價約落在1099美元（約台幣32800元）和1199美元（約台幣35900元）起，平均售價將上漲15％。

八、記憶體增長

今年的iPhone 14系列四機型將會都具備6GB記憶體，對比上一代iPhone 13系列，僅有Pro以上型號具備6GB記憶體，其餘基本款機型都為4GB。根據外媒MacRumors引述Digitimes報告，今年iPhone 14系列四機型都會升級為6GB記憶體，是蘋果過去罕見的操作，也讓入門版的iPhone 14多了一個吸引果粉的賣點。

九、新色登場

先前有多位爆料客針對iPhone 14的顏色透露資訊，不過對比來看，有一個顏色是許多人都有提到的，就是「淡紫色」，根據爆料消息分享，iPhone 14 Pro系列將會推出「黑、白、金、紫」4種顏色；iPhone 14與iPhone 14 Max則會有「紅、白、黑、紫、藍」5種顏色。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro預計推出淡紫色新色。（圖／取自RendersByShailesh推特）

十、何時開賣

目前蘋果已經發出邀請函，9月7日將舉辦秋季發表會，台灣時間為9月8日的凌晨，在此次發表會中就會公布iPhone 14系列，台灣目前也傳出相關開賣消息，預計於9月16日就會全面開賣。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
三寶害命！直跨槽化線迴轉　騎士撞噴一圈慘死
余苑綺29日告別式流程公開　她親托夢「壽衣款式」
裝潢半年卻掛售！　新餐廳因為「騎樓機車」不開了
18歲辣妻外遇「喜歡被男人玩」　綠夫怒告要求：每天%1次
iPhone 14要來了！盤點十大亮點　規格、價錢全都爆
爸媽送7歲孩上學挨撞！　「2車翻覆」妻慘死　
姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑：同事好幾個

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收

IG測試1新功能「限時上傳照片」　遭批抄襲競爭對手BeReal！

臉書爆災情！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收

IG測試1新功能「限時上傳照片」　遭批抄襲競爭對手BeReal！

臉書爆災情！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

《男戰士》全是神界對決！舞者嗆：你死定了　評審銀赫、佑榮看傻

LIVE／中秋連假遇BA.5疫情高峰　指揮中心最新說明

吳兆絃滑手機「巨大木板突倒下」！　回看驚險瞬間：在那就毀容了

行政院通過112年度預算　歲出2.71兆創史上新高

成語蕎遊艇趴怒沒冷氣…遭酸公主病！686字還原真相「38度高溫全員中暑」

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

台股盤中電子股走堅！工業電腦成亮點　倫飛虹堡漲停、研華漲逾2%

首創！北市教育局推雙語教師認證　預計2026全市雙語教學

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」　余天夫妻現況曝

凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥 家屬看行車紀錄器淚崩

3C家電熱門新聞

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

臉書爆災情！　一看好友推薦更傻眼

更多熱門

相關新聞

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

傑昇通信根據市調機構最新調查結果，2022年7月全台實體通路手機的銷量賣出41.5萬台，較上月37.2萬台成長12%，買氣回溫銷售額也跟著攀升，價量齊揚。而蘋果用戶則因為觀望iPhone 14發布，高階機款稍有下滑，目前最受歡迎的iPhone 13 128G也下降4510元。

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14等4新品可望亮相

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

訓練手速！分析師點名iPhone 14這款零件短缺　恐開賣就搶空

訓練手速！分析師點名iPhone 14這款零件短缺　恐開賣就搶空

與中國技術落差縮短！　外媒：iPhone 14首批印度製最快10月底生產

與中國技術落差縮短！　外媒：iPhone 14首批印度製最快10月底生產

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面