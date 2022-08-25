iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

▲設計師製作iOS 16與iPhone 14渲染圖。（圖／取自AR7推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果已經正式發出邀請函，秋季發表會將於9月7日舉辦，這也是果粉一年中最期待的日子，因為根據往年，新機都會在這場發表會中與大家見面，目前網路上也傳出許多關於iPhone 14系列的傳言。此次特別盤點了10大iPhone 14系列的相關訊息、規格，讓想換新機的消費者做個參考。

一、瀏海螢幕變成挖孔

原先蘋果從iPhone X後就一直採用瀏海螢幕，主要是為了能放下Face ID的模組，但這樣的設計也讓果粉詬病許久，每年都說蘋果將會取消瀏海設計，不過在今年的iPhone 14系列上看來更加可信。

目前已經有許多模型機、渲染圖曝光iPhone 14系列將採用驚嘆號的打孔螢幕，不過僅有Pro以上機型配置，這樣的螢幕看起來更加寬廣，螢幕占比更大，此外也推測iPhone 15系列將會全陣容採用驚嘆號打孔螢幕。

▲iPhone 14 Pro渲染圖，改為挖孔螢幕。（圖／取自9to5mac）

二、型號大風吹

本次秋季發布會，蘋果預計將發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Max、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。

這個名單可以看出，iPhone 14將取消先前銷售量不佳的mini機型，也就是說，消費者想選擇小手機，可能需要考慮前代的iPhone 13 mini或是先前推出的iPhone SE 3。但這次的新機型iPhone 14 Max可以說是CP值爆表的新機型，價格較低加上大螢幕，先前就有外媒預測銷售量可能緊逼先前受歡迎的iPhone 11。

▲iPhone 14共推出四款機型。（圖／翻攝自iupdate）

三、Pro機型搭載A16處理器

過去蘋果每年都會更換新的處理器，保障手機的高效能，不過今年似乎要做出變化，根據爆料資訊，今年僅有iPhone 14 Pro以上機型具備A16處理器，而基本款的iPhone 14 與iPhone 14 Max則維持原先的A15處理器，不過似乎會有調教升級。

在處理器性能上，A16採用台積電N4P第三代5nm，較上代理論性能提升11%，目前認為，GPU性能能提高25%到30%，而CPU性能提升在15%。

四、相機升級

蘋果歷年來都搭載1200萬像素鏡頭硬體，這次的iPhone 14在鏡頭上終於升級，不過一樣僅有Pro以上機型，搭載4800萬像素鏡頭，先前天風國際分析師郭明錤與彭博社的Mark Gurman都爆料了這一消息，雖然鏡頭為4800萬像素，但蘋果很可能會通過演算法，輸出1200萬像素照片。而iPhone 14系列的所有鏡頭都配備1200萬像素傳感器。

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

五、容量選擇增加到2TB

據傳iPhone 14 Pro系列最大會提供到2TB容量，相當於一台桌上型電腦的儲存空間。事實上，研調機構TrendForce先前就預測，iPhone 14、14 Max儲存空間將會自128GB起跳，最大到512GB；iPhone 14 Pro兩款型號的儲存空間起步可能為256GB，並有512GB及1TB的選擇。

不過，不少外媒紛紛指出，蘋果會把128GB及1TB兩種選項移除，並在iPhone 14 Pro系列中額外加入最大2TB容量儲存空間，若是成真，將會是iPhone歷年來最大容量機型。

六、隨顯螢幕

隨顯螢幕就是當手機在鎖定「黑畫面」時，仍可以顯示時間、訊息等部分資訊，不用喚醒手機就可以得到需要的資訊，此功能在安卓手機上行之有年，不過蘋果卻是首次搭載。這次iPhone 14可以實現此功能，主要是因為將螢幕刷新率降低到1Hz，也就是說新機的刷新率將於1Hz到120Hz中自動調節，可以達到待機省電效能。

▲iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

七、可能漲價

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會比前代上漲100美元，起售價約落在1099美元（約台幣32800元）和1199美元（約台幣35900元）起，平均售價將上漲15％。

八、記憶體增長

今年的iPhone 14系列四機型將會都具備6GB記憶體，對比上一代iPhone 13系列，僅有Pro以上型號具備6GB記憶體，其餘基本款機型都為4GB。根據外媒MacRumors引述Digitimes報告，今年iPhone 14系列四機型都會升級為6GB記憶體，是蘋果過去罕見的操作，也讓入門版的iPhone 14多了一個吸引果粉的賣點。

九、新色登場

先前有多位爆料客針對iPhone 14的顏色透露資訊，不過對比來看，有一個顏色是許多人都有提到的，就是「淡紫色」，根據爆料消息分享，iPhone 14 Pro系列將會推出「黑、白、金、紫」4種顏色；iPhone 14與iPhone 14 Max則會有「紅、白、黑、紫、藍」5種顏色。

▲iPhone 14 Pro預計推出淡紫色新色。（圖／取自RendersByShailesh推特）

十、何時開賣

目前蘋果已經發出邀請函，9月7日將舉辦秋季發表會，台灣時間為9月8日的凌晨，在此次發表會中就會公布iPhone 14系列，台灣目前也傳出相關開賣消息，預計於9月16日就會全面開賣。