婆婆狂找麻煩「房間偷裝監視器」！人妻抱怨反遭尪羞辱：妳不要臉

▲婆婆不停找麻煩。（示意圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳間如何相處一直以來都是難解的問題。一名女網友表示，婚後對婆婆都是百依百順的，但對方的行徑卻越來越過分，經常故意弄髒環境，再叫她去打掃，甚至在房間偷裝監視器。她忍無可忍決定和老公抱怨，沒想到還反被對方羞辱，最後「性格黑化」才終於得救。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，6年前和老公結婚，對於婆婆交代的事情全都包辦，「叫我煮飯我就煮，叫我照顧高齡阿嬤我也照做」。未料對方發現她乖乖牌的個性後，就開始故意弄髒乾淨的碗，或是衣服一天換2次，然後再說衣服已經堆滿，該去洗一洗了，甚至在垃圾車已經走掉後，故意把裝好的廚餘丟在水槽，「這些廚餘放著臭一整個晚上，引來蟑螂螞蟻 」。

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對於這些事情，原PO一一忍下來了，但某次下班回家，發現有一名陌生人匆匆從家裡離開，她詢問婆婆後得知對方是來安裝機上盒的。雖然她當下沒有看到機上盒在哪，但也沒有太在意。事後才知道是對方找人來家中偷偷裝監視器，就連她房間也不放過。

▲婆婆在房間裝監視器。（示意圖／視覺中國CFP）

某天原PO在房間用電腦整理公司報表，婆婆又來敲門說廚餘打翻了要清理，讓她相當崩潰。雖然當下還是忍下來了，但事後還是忍不住打電話跟老公抱怨，未料對方不僅不體諒，還不停羞辱說「妳很不要臉，敢講長輩的不是 ，有什麼樣的媽媽有什麼樣的女兒」。最後心寒的她開始黑化，婆婆才終於不敢來找麻煩。

不少網友看到後紛紛表示，「在人家房間裝監視器沒有妨礙秘密的問題嗎」、「妳怎麼還待得住這個家…被監視器監控，妳是犯人嗎」、「心理變態的婆婆，趕快搬出去吧」、「早該黑了，委屈自己那麼久」、「裝監視器真的很過分！妳要反擊」、「這也可以忍這麼久，要是我早就擺爛，看誰先受不了」，也有人敲碗說「你可以寫黑化的部份嗎？想看如何絕地反攻」、「我也很想知道如何黑化的故事」。