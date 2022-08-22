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公公愛動手動腳！深夜突敲門問「寶寶睡了沒」　媳婦嚇到回娘家

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲公公會對原PO動手動腳。（示意圖／取自pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚之後要如何和另一半家人相處，讓不少人相當困擾。一名人妻就抱怨，老公和婆婆人都非常好，但公公卻喜歡趁家人不注意的時候，對她動手動腳。日前只有她和公公在家時，對方還在半夜敲她的門，問說「寶寶睡了沒？」嚇得她急忙逃回娘家。

「公公喜歡對我動手動腳怎麼辦？」原PO在「匿名公社」發文表示，和老公是大學同學，交往了4年才結婚，2人感情很好，現在也有了3個月的寶寶。不過結婚之後卻發現，公公喜歡在家人不注意時對她上下其手，但不知道該如何向老公開口，且婆婆對她也如同親女兒一般，怕這件事會傷害到一家人的感情，所以一直沒有說出來。

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未料原PO的隱忍卻讓公公越來越過分，先前老公出差工作，婆婆又住院，家裡只剩下她和公公2個人獨處時，對方就在半夜來敲門，問說「寶寶睡著了沒有？」讓她嚇得急忙在隔天跑回娘家，現在不知道該怎麼辦，因此只好發文求助。

文章曝光後，網友紛紛留言回應「要講出來，但是要證據，不講出來，你公公只會更過分，認為你怕他，不敢說，只會讓他更大膽而已」、「不要獨處，寧願出門不在家，門鎖好小心安全，請先生處理，不然就搬走」、「直接說，不要等以後自己在那後悔」、「現在監視器很好用，可以錄音、錄影、網路監控」。

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