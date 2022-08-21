桃園鐵皮倉庫藏賭場　設監視器、養狗警戒還是被抄

▲警方兵分多路攻堅鐵皮屋職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲陳姓男子利用鐵皮倉庫經營「筒子」職業賭場，為規避查緝除裝置監視器並飼養犬隻，若有風吹草動，賭客可由前後門迅速逃竄。警方搜證監後於凌晨持搜索票執行攻堅查緝，當場查獲陳男及賭客共29人，查扣賭資、賭具等相關事證，全案依賭博罪移請桃園地檢署偵辦。

▲▼當場查獲28名賭客及賭資。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方接獲情資，陳姓男子承租桃園區三元街倉庫鐵皮工廠經營推筒子職業賭場，為規避警方查緝，除裝置監視器並飼養犬隻，若有風吹草動，賭客可由前後門迅速逃竄。

▲警方將以刨根斷源方式，持續加強對於轄區內百家樂、德州撲克等容易涉及賭博場所專案臨檢掃蕩。（圖／桃園警分局提供）

警察局督察室靖紀小組與桃園警察分局，組成聯合專案小組進行監控蒐證，經蒐證完成於20日凌晨2時50分許，持桃園地方法院核發之搜索票，在保安警察大隊警力的配合下，兵分多路執行攻堅查緝，賭客發現所有出入口均已遭員警堵住無路可逃，只好乖乖束手就擒。

現場查獲賭場負責人陳姓男子及28名賭客，查扣賭資及抽頭金11萬餘元、籌碼及賭具一批，全案依照賭博罪移請桃園地方檢察署偵辦，賭客部分依照社會秩序維護法裁處。由於職業賭場成為不法之徒（幫派組織）經濟來源，警方將以刨根斷源方式，持續加強稽查取締，目前仍是「暑期青春專案」期間，尤其對於轄區內百家樂、德州撲克、棋牌社等容易涉及賭博場所，規劃專案臨檢掃蕩。