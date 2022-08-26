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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅「野球帝」張照洋與女友遭圍毆！壓地暴揍片曝　旁人狂拍不救

記者鄭思楠／綜合報導

大陸青島的高鐵站近日發生一起圍毆案，一對年輕男女分別遭到2男2女圍毆。流傳的影片顯示，剛開始2名男子圍毆1名男子，女生想去救援，結果被另外2名女子架走並毆打，期間尖叫聲傳遍整個現場。之後，網友爆料稱，被打的是知名網紅「野球帝」成員張照洋以及女友李斯曼。

▲▼大陸網紅「野球帝」張照洋與女友被圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅「野球帝」張照洋與女友被圍毆。（圖／翻攝自微博）

據流出的影片顯示，李斯曼想去救男友時，被另外2名女子拉走，最後慘遭扯頭髮和打巴掌；張照洋則被2名體型較胖的男子按在地上動彈不得。

畫面還拍到事發當下不少民眾圍觀，高鐵站工作人員也入鏡，但在影片拍下的全程都是在旁觀，並未出手制止。對此，不少網友質疑，「不管是誰打架，乘務員旁邊站著看戲？」不過，目前尚不知發生衝突的具體原因。

▲▼大陸網紅「野球帝」張照洋與女友被圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲張照洋與女友李斯曼。（圖／翻攝自微博）

事後，張照洋在微博上報平安，「兄弟們，對於我和女友李斯曼在青島火車站遭遇毆打的事情，我們第一時間報警，警方已在處理中，我們目前已安全前往醫院完成驗傷，後續我們會積極配合警方進行調查取證，相關資訊也請大家以警方通報為準，相信人民警察的力量，在此感謝大家的關心。」

「野球帝」是由民間一群熱愛籃球的人組成，齊聚大陸一批人氣最高的籃球網紅，粉絲數量累計突破5000萬，它是做內容的自媒體、是體育類MCN機構、也是運動品牌。

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關鍵字：

野球帝張照洋李斯曼毆打

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