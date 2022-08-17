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嫩妹傳一句「想你」…他奔飯店墜仙人跳陷阱　慘拿牙刷搓下體拍照

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉姓男子收到女子邀約訊息前往飯店，卻落入仙人跳陷阱，被4人囚禁毆打搶錢，還逼用牙刷刷下體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南黃姓、吳姓男子與各自的女友共4人到一間知名飯店住宿，期間另名劉姓男子剛好傳訊給黃男的女友顧女詢問宵夜推薦，一行人竟起意計畫仙人跳，要顧女傳訊「我想你了」把劉拐到飯店，隨後就開始毆打、恐嚇，問「你哪一隻手腳不要了」，並要劉男拿牙刷沾牙膏「自己刷下體」，威脅親友帶10萬來救他，還搶走劉身上3000元現金。台南高分院依三人以上強盜罪判黃、吳男7年10月，顧女3年8月，吳男的女友李女2年徒刑，緩刑5年。全案可上訴。

事件發生在2018年7月13日，黃、吳男分別與顧、李姓女友入住台南某飯店，4人都只有18、19歲，剛好顧女的劉姓男友人也來台南訪友，並用IG傳訊問她有沒有推薦的宵夜，黃男看到後竟與吳男共謀「仙人跳」，用女友手機傳「要來找我嗎？」、「我想你了」給劉，將他騙到飯店。

隔天上午，劉果真依約前來，但顧女將他引進房間後，隨即趁隙拍下劉男躺在床上的照片，並通知男友等人進入房間，劈頭就拿著照片質問「你是否知道她有男朋友」、「你跟她的對話紀錄開起來」、「為何躺床」，又搶走劉手機，接著就抄起鐵椅狂毆，恐嚇問「你手腳哪一隻不要了」，接著命令劉全身脫光、用牙刷沾取牙膏後，自行刷洗自己生殖器，並將所有過程都拍照或錄影下來。

劉男不堪被凌辱，哀求願意請親友帶10萬前來交付，一行人就先搶走劉身上3000元現金。劉男被囚禁毆打數小時後，趁隙逃出門外向飯店人員求救才結束驚魂記。

劉男送醫後全身傷痕累累，連生殖器也多處挫傷，幾乎沒有一處完好，台南地院審理後，依結夥三人以上強盜罪，處黃男有期徒刑8年、吳男7年10月，顧女犯強盜未遂罪處4年6月、李女3年10月。

4人遭判刑後皆上訴，台南高分院認為黃、吳與顧女設局引誘劉男到飯店，又以毆打、恐嚇等手段凌虐取財，惟念顧女已達成調解，黃與吳因賠償金認知差距過大未達成調解，黃雖為主謀、但已坦承全部犯行，黃、吳依強盜罪判有期徒刑7年10月，顧女改判3年8月，李女判2年，其中李女與劉男以分期賠償20萬元達成調解，於是予緩刑5年，

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