毆打、矇眼坐椅、食物加辣油　狠父母怒罵「狗、啞巴」虐死3歲兒

▲南投狠心父母虐死3歲親兒，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

南投一對狠心的林姓、徐姓父母，育有一對3歲雙胞胎，其中弟弟因為發展遲緩會尿褲子、拒食，2父母竟經常虐打他，蒙住眼睛讓他坐椅子睡著跌倒，還在早餐中加入辣油，更以「狗」、「啞巴」辱罵親兒。林男最後推兒撞牆，昏迷多日後死亡。最高法院審理後，12日將林男判刑14年、徐女判刑4年定讞。

判決指出，雙胞胎2018年2月出生後，原本由林男的父母親照顧，林男、徐女於2020年底將雙胞胎兒子帶回。由於弟弟有發展遲緩，被親生父母帶回後適應不良，發生退化現象，不願講話，大小便前無法表達，經常尿褲子，也開始拒食，讓2夫婦非常不滿。

2人將怒氣發在親生兒子身上，每隔兩、三天，就毆打弟弟，除了徒手毆打以外，油漆刷、握把、甚至連行動電話都拿起來揍小孩。也經常推弟弟撞擊牆壁、地板或桌腳，還擔心就醫被發現虐童，就經常放任弟弟受傷不管。動不動就以「狗」、「啞巴」辱罵弟弟，甚至以黑色口罩遮住弟弟眼睛，命他坐在小椅子上，讓其坐著睡著時跌倒撞地，徐女甚至在弟弟的早餐中加入滿滿的辣油。2夫婦虐兒手段不斷更新，林男最後更將弟弟關在浴室裡，讓他獨自在裡面生活。弟弟在2021年3月底遭林男猛力推撞牆壁後，頭部重創昏迷，林男緊急將弟弟送醫，但弟弟仍因頭部遭受反覆性鈍性傷撞擊、創傷性硬腦膜下出血、中樞衰竭，幾天後就不治身亡。

檢警進行調查，發現2夫婦處心積慮想要虐死親兒，互傳訊息「後面就打腳底就好，不然過年回去會都是傷」、「老公，我把早餐煎餃放辣椒油，他竟然不會辣全吃完了！」、「看見那個啞巴把頭反過去看電視！很混！」、「你把口罩把他眼睛蓋起來把，做椅子，手用到衣服裡，袖子綁起來」、「眼前先把他眼睛黑青用好，但不能帶去看要不然警察會來會以虐童案辦理」。檢方認為2人惡性重大，依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。

一審法院認定2人分別犯下「凌虐兒童致死罪」，將林男判刑14年、徐女判刑12年。上訴二審後，台中高分院認為徐女並無虐死親兒故意，改將她判刑4年，林男仍維持14年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。