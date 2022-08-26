路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

▲裴洛西訪台後共軍宣布大規模軍事演習。圖為南京艦。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台後，兩岸緊張關係加劇，中共解放軍除了在台灣周圍進行實彈軍演外，軍機、軍艦也紛紛越過海峽中線。外媒分析指出，在各國眼中「海峽中線」只是政治產物，北京當局的最終目的是讓台灣放棄中線這個緩衝區，歐美各國也不一定會捍衛這條假想線。

根據《路透社》報導，中華民國與美國在1954年12月簽訂《中美共同防禦條約》後，兩岸就有默契地遵守著這條作為緩衝區的「海峽中線」（又稱台海中線）。隨著兩岸緊張關係加劇，越來越多中共軍機、軍艦越過中線，一名台灣的匿名官員表示，「中方想加大對我方的壓力，最終目的是想讓我們放棄這條線。」

▲海峽中線示意圖。（圖／立法院）



台灣官員說，如果解放軍進入12海里的領海，台灣將不得不採取軍事回應，但除此之外，目前還沒有計畫賦予台灣軍隊更大的回應權力；總統蔡英文也多次表示，台灣不會挑起衝突，也不會讓衝突升級。

《路透社》指出，國際社會對台灣的支持，是否足以阻止中國在台灣海峽一側巡邏，或台灣的盟友是否會幫助台灣維護這段航道，都是值得懷疑的；美國和其他西方國家的軍艦通過此處，只是為了強調其國際地位，而不是嚴格執行這條沒有法律地位的想像線。

台灣「國家政策研究基金會」（National Policy Foundation）研究員揭仲（Chieh Chung）認為，推翻海峽中線這個共識，只會增加意外衝突的風險，並強調，應該重新檢視台灣海巡和軍隊的交戰守則，賦予他們更多的權力和法律保護，以應對來自對岸日益複雜的挑戰。

至於美國的態度，有三名不願具名的美方官員表示，中國越過中線在戰術上沒有重要意義，「這只是一條象徵性的假想線。」加州美國海軍研究生院（US Naval Postgraduate School）安全學者杜孟新（Christopher Twomey）指出，美國海軍認為這條線只是「政治上的產物」，並非合法的。

杜孟新認為，危險不應該被誇大，承認和使用台灣海峽為國際水道的做法將繼續下去，中國軍隊的活動僅是政治宣言，不太可能造成任何行動回應。

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