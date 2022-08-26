女師要男學生帶「裝精保險套」到校觀察　家長怒控：殘害未成年

▲國外一名健教女老師要男學生帶裝精液的保險套到校。（示意圖／記者黃克翔攝）



實習記者楊欣倫／綜合報導

玻利維亞一名健教老師近日在課堂上出了一項作業，要求班上的男同學帶裝著自己精液的保險套來學校，並且在班上觀察「精液活性」。學生們的家長得知後非常不滿，認為這門課充斥著「紅色警訊」。

據英國《每日星報》報導，佩瑞朵荷（María Inés Peredowho）在玻利維亞米內羅斯（Mineros,Bolivia）一所高中擔任健教老師，近日她在課堂上出了一項作業，要求男同學們帶沾著自己精液的保險套來學校，並要學生們觀察精子在潮濕環境中能存活多久。老師也藉此告訴女學生們，如果不想懷孕的話，就要避免接觸這些「物質」。

不過，佩瑞朵荷的「作業」不僅讓部分男同學感到不適，也引起家長們的不滿。其中一位家長更是直接向政府部門投訴，指控佩瑞朵荷殘害未成年，根本是「變態」。

▲家長指控佩瑞朵荷是「變態」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



佩瑞朵荷則表示，她的目的是在傳授正確的性教育，「這是我作為一名教師的目標，我不是變態，我的本意從來都不是要學生自慰再把它們裝進套子裡。」

聖克魯斯打擊暴力特種部隊（Santa Cruz Special Force to Fight Violence）署長波爾圖（Carlos Oporto）表示，目前正在對該高中學生進行心理諮商，且將根據訪談結果決定是否要對此事件採取措施。在案件調查期間，佩瑞朵荷也被校方暫停教職。

對此，佩瑞朵荷說，「我沒有殺過任何人，也沒有強姦過任何人，若我因為教授性教育課程而不得不入獄，相信沒過多久，人們會發現我是在傳授知識的，但如果我犯下錯誤，我向米內羅斯和玻利維亞的整個社會道歉。」