他喝爛醉竟被活獻祭！　想尿尿醒來發現「躺棺材裡」遭活埋

▲阿爾瓦雷斯疑似被當祭品活埋。（圖／翻攝自Grupo La Provincia）



記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞一名男子日前在派對上喝到爛醉，昏迷許久後想起身小便，沒想到眼前竟然一片漆黑，原來他疑似被人當作「活祭品」直接丟進棺材埋進土裡。他最後打破棺材渾身是傷逃出後，跑到警局報案，警察還認為他只是醉漢，要他清醒後再來。

根據《每日星報》報導，現年30歲的阿爾瓦雷斯（Víctor Hugo Mica Álvarez）被邀請去參加一場紀念安地斯女神帕查瑪瑪（Pachamama）的祭典儀式。身為祭典的舞者，阿爾瓦雷斯在儀式結束後跟著大家一起喝酒慶祝，沒想到幾杯下肚之後，他竟然醉得不省人事。

▲阿爾瓦雷斯徒手敲破棺材挖土逃命。（圖／翻攝自Grupo La Provincia）



阿爾瓦雷斯表示，「我們後來就去跳舞了，我什麼都不記得，我唯一記得的是，我以為自己在床上，然後起身想去尿尿，結果發現自己動不了。」他說，當他眼睛張開後發現四周一片漆黑，才發現自己居然在棺材裡，「當我用力推棺材的時候，打破了外層的玻璃，泥沙全部流進來，我只能努力從土裡爬出來。」

當阿爾瓦雷斯從土裡爬出後，整臉都被碎玻璃劃傷，他向附近人求助後就到警察局報案。他認為自己是被當作祭祀帕查瑪瑪女神的活祭品，因為當天的儀式就是為了一項新的基礎建設祈福。

更慘的是，阿爾瓦雷斯說，當地警察似乎覺得被活埋的說法太荒謬，叫渾身酒味的他清醒一點後再來報案，「我整隻手在打破玻璃時都受傷了，花了很大的力氣才逃出來，結果他們（警察）說我喝醉了，叫我恢復健康清醒一點後再來。」

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