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表姪子站窗外偷窺洗澡！問「可以看尿尿的地方嗎？」　妹子傻眼了

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO洗澡被偷窺。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少孩子在成長階段會對性感到好奇，這時家人應該給予正確的性觀念。一名女網友就發文表示，先前到姑姑家住的時候，被對方的孫子偷窺洗澡，不僅如此，事後還問「可以看尿尿的地方嗎？」雖然她有嚴肅警告，但不知道未來要如何面對表姪子，覺得很困擾。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，他們去年到姑姑家住的時候，表姪子大約就讀國小，對方非常的熱情招待，所以他們家都很喜歡對方。但某次她要洗澡前，表姪子突然提醒「窗戶要打開通風喔」，隨後就跑去玩遊戲了，她當下沒有察覺異狀，也照著對方說的開窗通風，孰料洗到一半竟發現對方站在窗戶外偷看她洗澡。

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原PO表示，表姪子被發現後隨即落跑，她當下則嚇得急忙將窗戶鎖起來。事後她將這件事情告訴姐姐，對方要洗澡時擔心也會被偷窺，就要她幫忙顧好外面的情形。但沒想到她在床上滑手機時，表姪子卻跑來問「可以給我看你尿尿的地方嗎？」她當場嚇傻並拒絕對方。

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲聽到表姪子的話，原PO當場傻眼。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

更傻眼的是，表姪子又追問，「那你可以幫我打手槍嗎？」原PO忍無可忍，嚴肅地說「我沒辦法幫你，我也沒辦法給你看，你這樣是性騷擾，我是可以去告你的」。但她事後沒有告訴姑姑和自己的家人，可是擔心之後再去住姑姑家，不知道要怎麼面對表姪子。

不少人看到後都傻眼，表示「我覺得要告訴家人，他們應該要注意一下或是教育一下他的相關知識，不要到時候性騷擾其他人」、「告知長輩，讓父母去跟姑姑溝通，然後保護好自己最重要」、「其實是該告訴他的家長，雖然是好奇階段，但是也應該要知道界線」、「很多華人家庭都不敢談性教育，小孩子只能自己摸索，就很容易變成這樣的狀況」。

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