他「不小心內O女友」急問會懷孕嗎　名醫說實話

▲保險套。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友私訊婦產科名醫蘇怡寧，詢問「保險套破掉、不小心內射女友」，過了排卵日吃事後藥還有效果嗎？對此，蘇表示，「說實話啦，問我容不容易懷孕這個問題太深奧，可能去廟裡問比較恰當。萬一保險套破掉、事後避孕藥又沒效，然後還是懷孕咧？那我覺得這就是老天爺的安排了。」

蘇怡寧10日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享男網友的私訊截圖，以下為雙方對話：

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友：您好，可以方便詢問事情嗎，我女朋友上次來月經第一天是7/19，我們8/6晚上做的時候不小心內射了，也不知道是不是已經排卵，但在第12小時有吃事後藥， 我想問一下，萬一是過了排卵日吃了事後藥，還有效果嗎？

蘇怡寧：過了排卵期，吃不吃都一樣。

男網友：這樣還容易懷孕嗎？萬一是在排卵日呢？

蘇怡寧：不想懷孕，那你為什麼不做好避孕措施？這樣問意義在哪？

男網友：因為保險套破掉，我才詢問的。

蘇怡寧：那就等月經沒來，問驗孕棒了。

男網友：那方便詢問排卵日是不是上次月經的第一天往後推14日？大概就好。

蘇怡寧：不是。

▼男網友私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧在臉書說，過了排卵日吃事後藥還有效果嗎？理論上，過了排卵期，你吃不吃事後避孕藥都一樣，因為過了排卵期不會懷孕啊；但如果在剛排完卵、行房之後再吃藥，這時候效果會不好也是事實。

蘇怡寧表示，問題的重點其實是在，排卵期永遠沒有這麼可靠，你各位千萬不要這麼靠勢、不信邪，「會相信算安全期這種鬼話的你，人生每個月都會是鬼月，畢竟即便你告訴我，你之前月經都超級無敵規則，但你千萬不要忘記，人生永遠是要向前看，而不是往後回頭的，你永遠不知道下個月會怎麼樣，我也不知道我明天會怎樣，懂？」

蘇怡寧指出，因此他之前說過算什麼安全期，「在我們專業的眼裡常常是不安全的」，就是這個道理，因為你永遠不知道下個月的排卵是不是照著之前規則走；當然這時緊急用事後避孕藥確實有效果，但說實話也不是百分之百，而且有時候會有不規則出血的困擾。

▼男網友擔心女友懷孕。（示意圖／記者黃克翔攝）

蘇怡寧建議，這必須當作最後一道防線，千萬不能每次都靠這個，「如果你一定要這樣做，我也沒什麼意見，畢竟這樣我們婦產科醫師就會有看不完的門診，不會失業。」

「再來，你問我排卵日是不是上次月經的第一天往後推14日？」蘇怡寧回答，「不是，那要看月經有多長，而且前面說了，就算你之前月經很規則，你永遠不知道下一次月經會不會很規則。」

蘇怡寧提到，「最後說實話啦，問我容不容易懷孕這個問題太深奧，可能去廟裡問比較恰當。萬一保險套破掉、事後避孕藥又沒效，然後還是懷孕咧？那我覺得這就是老天爺的安排了。」