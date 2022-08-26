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小溫柔大影響！「春風共想計畫」投稿10萬獎金讓愛茁壯

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

▲正隆集團旗下的春風品牌近期推動「春風溫柔共想計畫」，提供總獎金10萬元給希望溫柔改善社會的個人或組織。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

看見社會角落的弱勢族群、需要幫助的團體、街邊的流浪動物，或是環境保育議題，許多人都曾心存關懷、希望付出些什麼為他們盡一份心力，但有時缺乏想法和具體計畫，有時則是卡在資金有限或沒有時間精力付諸行動。現在，想為這個世界帶來正向力量很簡單！由正隆集團旗下春風品牌發起的專案「春風溫柔共想計畫」，鼓勵台灣民眾多默默溫柔關懷著不同弱勢、動物、環境甚至文化資產等議題，並努力為社會服務的個人與團體們，讓這些人能面向大眾推廣理念、獲得肯定，甚至能獲得實質支持。

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

「即使是一份微小的溫柔，也能為世界帶來好的影響力。」 正如台灣人家家戶戶必備的春風衛生紙一樣，「用溫柔呵護最愛」的理念灌注在產品中，柔韌細緻照顧人們日常的時時刻刻，從這份溫柔作為出發點，春風品牌近日發起「春風溫柔共想計畫」，期待發掘出台灣各地，資源有限但仍試著堅持提供幫助並成就他人大大希望的個人及團體。參加徵選只需要拍攝1至3分鐘時長的溫柔計畫影片，片中概述計畫內容及作法，透過評審評鑑、群眾投票的方式，以創意力30%、影響力30%、執行力30%、網路投票10%，共四大面向加總總分，最終選出具備創意、影響力及執行力的計畫，分別能獲得5萬元、3萬元、2萬元不等的獎勵金，讓實際的獎金成為實現計畫的有力後盾。

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

「春風溫柔共想計畫」讓愛茁壯的總獎金共10萬元，計畫需以台灣在地人事物為主，主題可以包含對弱勢族群如偏鄉學童資源協助、救援送養流浪動物、守護自然環境或是無形的文化傳承等，非常適合平時觀察身邊人事物就很有感觸跟想法又很想要有一番作為的人，即使不是行動者，一般大眾如你我也能成為倡議者和支持者，加入春風官方LINE為有興趣的計畫投下支持的一票，並且轉發訊息，讓更多人一起來關注討論、創造社群間的串連支持；投票分享還能有機會抽中Cama Café咖啡招待券（美式5張&拿鐵10張）或春風柔韌細緻抽取式衛生紙110抽*12包*6串，不光是投稿創意就有機會改變世界，將溫柔分享給更多人知道，也能讓小小的想法長成大大的愛。

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

即日起至9/30止都能投稿「春風溫柔共想計畫」，詳細徵選方式可上春風官方LINE查詢，想參與投票的人則可以先至Youtube搜尋「溫柔共想」、「春風衛生紙」、「春風溫柔共想」等關鍵字，瀏覽充滿創意及善意關懷的計畫影片，再加入春風官方LINE後投出最想相挺的一票，在眾人攜手參與、共創美好的行動中，我們會發現，溫柔，可以在台灣的任何角落萌芽。

▲▼春風,春風溫柔共想計畫,溫柔共想,春風衛生紙,影片,獎金。（圖／翻攝自影片）

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