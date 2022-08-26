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刷牙不夠！營養師揭「保持牙齒健康」的6大撇步

▲▼黃牙掰掰不送！3個「居家美白牙齒」提案 。（圖／Pexels）

▲不健康的口腔狀況，除了影響咀嚼功能，也將引發多種疾病問題。（示意圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

你以為每天刷牙就夠了嗎？根據國建署統計，成人牙周病盛行率高達80.48%，齲齒率高達 87.99%，不健康的口腔狀況，除了影響咀嚼功能，也將引發多種疾病問題，根據研究發現「牙周病會提高14%致癌風險，重度牙周病心臟病風險會提高4.5倍」，可見口腔狀態對健康影響相當大，要如何照顧好牙齒健康？嫚嫚 營養師在粉專整理出6大撇步！

撇步1：避免含糖食物

糖在口中容易被細菌轉化為酸性物質，傷害琺瑯質；而碳酸飲料中的碳酸也會加重酸腐蝕，造成琺瑯質損傷，應避免含糖飲料、碳酸酸飲料、甜點、糖果等精緻糖食物。

撇步2：減少加工食品

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加工食品口感質地較為柔軟，大幅減少咀嚼時間與次數，不利於唾液的分泌以及對腦部的刺激，加上營養素於加工過程中流失多；長期而言對牙口會有負面影響。

撇步3：每天2份乳製品

鈣為牙齒主要成分，能維持牙齒健康，根據美國研究發現，鈣質缺乏容易罹患牙周病 ，尤其女性將提高1.5倍罹病率；建議每天早晚各補充一份乳製品，像是240 ml無糖優酪乳/優格、240 ml羊奶/牛奶、35 g乳酪。

撇步4：蔬菜、水果、堅果、全穀雜糧

原型天然食物中的膳食纖維，能增加咀嚼次數，幫助唾液分泌；粗纖維也有助於清潔牙齒；綠葉蔬菜中維生素K，會將鈣帶入牙齒中進行建構；水果中的維生素C能維持牙齦健康。

撇步5：無糖口香糖

咀嚼口香糖能增加唾液分泌，唾液能滋潤口腔並沖刷掉髒汙，也具有抗菌作用，以及幫助黏膜修復；咀嚼口香糖也能增加8-28%大腦血流量及提高腦神經刺激，預防失智症。

撇步6：益生菌、Omega3
牙周病是牙齒因細菌感染，而造成周圍組織發炎的狀態；益生菌將有助於維持全身免疫力，減少口中微生物經血液帶來的危害，Omega-3脂肪酸則有助於降低發炎反應。

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