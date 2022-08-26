全職媽兼攝影師愛上食物保存　家中備426餐份量可吃8個月

實習記者任庭儀／編譯

美國印第安納州一位母親被譽為「終極食物儲藏家」，因為她已經為她的家人準備好了滿滿一屋子的食物，足足有426頓飯的份量，就算8個月不出門也不用擔心。她的食品儲藏室裡裝滿了自家種植的新鮮蔬菜、事先做好的料理、草藥、米飯和麵條。這位媽媽說，「我們已經準備好應對任何情況。」

凱爾西（Kelsey Shaw）是一位全職媽媽兼攝影師，當她2017年9月與家人搬到印第安納州克榮珀恩特的一處農場，她說，「當我們搬到農場後，我們想要更慢的生活步調，想要知道我們吃下肚的食物是從哪裡來的。」這家人在農場裡種植新鮮的水果和蔬菜，並養了雞和乳用山羊。

從那時開始，凱爾西愛上了食物保存的藝術，自學各種食物的保存法，用脫水和裝罐等方式將它們存於儲藏室中。「每次走進儲藏室時，我都感到很自豪，我已經準備了從10月到隔年5月每天供我們吃兩頓飯份量的食物。在疫情期間我們不必因封城而驚慌。」

▲凱爾西自學脫水和裝罐等方式將它們存於儲藏室中。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



食物的保存並不如想像中的容易，凱爾西每天至少要花2小時在菜園裡，食材的處理則可能要耗費好幾天，所以她一次只專注一件事，例如，先將所有辣椒摘下來並保存，接下來再換番茄。她用很多不同的方法來保存番茄，番茄皮可脫水製成調味粉，果肉的部分則做成番茄醬，盡量利用食物的每一部分，並努力做到零浪費，剩餘食物的殘渣就拿來餵農場的動物或堆肥。

凱爾西每兩周會到距離家裡40分鐘路程的超市，購買她無法種植的東西，像是麵粉、大米和義大利麵，並將它們囤滿儲藏室。「保存食物很耗時，但我真的很喜歡，它讓我們一家人的飲食更容易。」