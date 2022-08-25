凃明誠姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　明德外役監：第一時間已通報

▲凃明誠二姊25日受訪時情緒激動，哭吼明德監獄典獄長杜聰典「欺上瞞下」。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚社會。凃明誠二姊25日受訪時難掩悲憤情緒，對明德外役監典獄長杜聰典怒吼，「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」明德外役監則強調，絕無欺上瞞下，15日當天林信吾返家探視未歸，他們也在第一時間通報警方，並以脫逃罪刑函送地檢署偵辦。

明德外役監副典獄長江振亨表示，首先對受難員警家屬表達最大的哀痛和歉意，而林信吾為明德外役監之受刑人，在收容本間8個月期間，雖然有透過輔導教化，但還是沒有辦法改變他的暴戾之氣，犯下泯滅人性、天地不容的案件，明德外役監也強烈譴責林信吾的惡行。

▲明德外役監獄副典獄長江振亨強調，林信吾返家探視未歸的第一時間就已向警方通報，並函送地檢署。（圖／攝影中心翻攝）



江振亨指出，林信吾的行為不僅危害執法人員的生命，更對社會大眾造成恐慌，但明德外役監是司法機關，他們的相關作為都是依法行政。15日林信吾返家探視未歸，監所當天也在第一時間聯繫警局，除希望警方可以協尋外，同時也依據外役監條例與收容人返家探視等規定，以脫逃罪罪刑在當天即函送地檢署偵辦，絕對沒有所謂欺上瞞下的行為。

監所也再次對殉職員警與家屬表達哀悼之意，對於家屬的發言可以體諒他們的心情，但有相關誤解的地方也特別澄清說明。

林信吾於2022年3月間曾依外役監收容人返家探視辦法申請返家探親，當時也有依規定回監報到，並在8月13日下午2時至8月15日下午2時向監所申請返家探親，不料15日下午卻逾期未返監報到，更在22日殘忍殺害2名員警。

明德外役監強調，第一時間發現林男未歸時，即有聯絡林男家屬，家屬表示當天早上林男出門時有說要返監報到，但獄方卻遲遲等不到人，在家屬也無法聯繫上林男的情況下，獄方除向警方通報協尋林男外，也報請台南地檢署檢方偵辦。

江振亨日前受訪指出，林信吾在案發前依規定得以請假返家探親，其在監表現一切正常，輔導考核亦符合申請條件，在返家探親期間，獄方於14日也有電話抽查林男，林男有接電話，也表示會依規定返監報到，但他卻未在規定時間內回來報到，獄方並不清楚林男逾期未返監報到的原因，如今林男涉及殺警刑案，相關假釋及探視權利全部會取消，也會受到司法審判。