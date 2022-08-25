　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凃明誠姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　明德外役監：第一時間已通報

▲▼凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲凃明誠二姊25日受訪時情緒激動，哭吼明德監獄典獄長杜聰典「欺上瞞下」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚社會。凃明誠二姊25日受訪時難掩悲憤情緒，對明德外役監典獄長杜聰典怒吼，「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」明德外役監則強調，絕無欺上瞞下，15日當天林信吾返家探視未歸，他們也在第一時間通報警方，並以脫逃罪刑函送地檢署偵辦。

明德外役監副典獄長江振亨表示，首先對受難員警家屬表達最大的哀痛和歉意，而林信吾為明德外役監之受刑人，在收容本間8個月期間，雖然有透過輔導教化，但還是沒有辦法改變他的暴戾之氣，犯下泯滅人性、天地不容的案件，明德外役監也強烈譴責林信吾的惡行。

▲▼明德外役監獄副典獄長江振亨。（圖／攝影中心翻攝）

▲明德外役監獄副典獄長江振亨強調，林信吾返家探視未歸的第一時間就已向警方通報，並函送地檢署。（圖／攝影中心翻攝）

江振亨指出，林信吾的行為不僅危害執法人員的生命，更對社會大眾造成恐慌，但明德外役監是司法機關，他們的相關作為都是依法行政。15日林信吾返家探視未歸，監所當天也在第一時間聯繫警局，除希望警方可以協尋外，同時也依據外役監條例與收容人返家探視等規定，以脫逃罪罪刑在當天即函送地檢署偵辦，絕對沒有所謂欺上瞞下的行為。

監所也再次對殉職員警與家屬表達哀悼之意，對於家屬的發言可以體諒他們的心情，但有相關誤解的地方也特別澄清說明。

林信吾於2022年3月間曾依外役監收容人返家探視辦法申請返家探親，當時也有依規定回監報到，並在8月13日下午2時至8月15日下午2時向監所申請返家探親，不料15日下午卻逾期未返監報到，更在22日殘忍殺害2名員警。

明德外役監強調，第一時間發現林男未歸時，即有聯絡林男家屬，家屬表示當天早上林男出門時有說要返監報到，但獄方卻遲遲等不到人，在家屬也無法聯繫上林男的情況下，獄方除向警方通報協尋林男外，也報請台南地檢署檢方偵辦。

江振亨日前受訪指出，林信吾在案發前依規定得以請假返家探親，其在監表現一切正常，輔導考核亦符合申請條件，在返家探親期間，獄方於14日也有電話抽查林男，林男有接電話，也表示會依規定返監報到，但他卻未在規定時間內回來報到，獄方並不清楚林男逾期未返監報到的原因，如今林男涉及殺警刑案，相關假釋及探視權利全部會取消，也會受到司法審判。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝
快訊／大雨轟炸　北市四區發布「淹水一級警戒」
快訊／暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響
快訊／下班注意！　「雙北雨彈升級」8縣市豪大雨特報
天母獨居婦被騙「6公斤黃金」！　退休金、房產全沒了
快訊／豪大雨狂炸　高鐵列車卡途中！車廂沒電悶熱
快訊／新店1.7萬戶停電　台電：雷擊打到高壓線路
快訊／國家警報響了！雨彈升級「6縣市豪大雨特報」
快訊／大雷雨轟北北桃！　防冰雹、雷擊、劇烈降雨
凃姊心痛見弟弟滿身血　怒嗆廢死：有看到2人死那麼慘嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

不滿貨車跟太近　雙煞衝下車痛毆持刀砍！運將求饒保命

澎湖又見惡劣潛客非法獵殺　「桶盤168」海上阻查緝幫助滅證

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

不滿貨車跟太近　雙煞衝下車痛毆持刀砍！運將求饒保命

澎湖又見惡劣潛客非法獵殺　「桶盤168」海上阻查緝幫助滅證

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

遇台男約砲自誇「黑人Size能撐3小時」！　烏克蘭正妹曬私訊：笑死

目標金牌？戴資穎：要突破自己　好友爆冷出局、馬琳驚天逆轉

雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

北市信義、大安、松山、中山區一級淹水警戒！全台測得逾700次閃電

一年四季都滿足！角板山水蜜桃冰沙湧人潮　40元鮮甜果香消暑解膩

下班注意！大雨持續轟炸　台北市四區域列「淹水一級警戒」

暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響

MIRROR演唱會事故「鋼絲檢出3恐怖問題」！舞者怒開炮：每晚玩命

中秋將至！黑喵宅急便忙理貨　「鑽紙袋探頭」萌翻網：宅配很忙吧

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警大驚：2車安全氣囊都沒爆

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

即／高雄大樓飄出屍臭味！　鄰居驚「有女子陳屍在小巷」

游錫堃見殉職警姊哭吼：廢死去18層地獄！反應曝光

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

艾成墜樓法會超渡　下午3時起出煞2小時

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

更多熱門

相關新聞

5立委今考察八德外役監　陳以信：不能再讓相同憾事發生

5立委今考察八德外役監　陳以信：不能再讓相同憾事發生

台南兩為警察日前遭明德外役監逃犯林信吾殺害，震驚社會，也國人讓質疑外役監制度。立法院司法法制委員會召委委陳以信、黃世杰，及藍委葉毓蘭、林思銘、李德維25日至法務部矯正署八德外役監獄，考察受刑人管理、自主監外作業流程。陳以信要求法務部就外役監篩選與管理機制，立即研議精進作法，不能再讓相同憾事發生。

藍指放寬外役監遴選標準　綠委揭真相反批

藍指放寬外役監遴選標準　綠委揭真相反批

兩殉職員警給政府的提醒

兩殉職員警給政府的提醒

遭罵輕飄飄官場文章　法務部提改進措施

遭罵輕飄飄官場文章　法務部提改進措施

妻穿性感睡衣開門　窗簾後「裸身人影」出賣她

妻穿性感睡衣開門　窗簾後「裸身人影」出賣她

關鍵字：

台南殺警林信吾凃明誠曹瑞傑明德外役監典獄長

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面