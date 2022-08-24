快訊／金防部「休息官兵自發丟石頭擾亂無人機」：該機隨即飛離！

▲共機。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）



記者蔡佩珈／台北報導

我外島金門站哨崗上空日前出現一台「中共無人機」，網傳畫面顯示2位國軍從地上撿石頭，接著奮力往上一丟反擊，試圖要驅離無人機。陸軍金門防衛指揮部24日證實此事並指出，二膽島於本月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

微博近日瘋傳1張由無人機視角往下拍攝的照片，照片顯示2位戴著頭盔與迷彩軍裝的國軍正在金門站哨，並一臉疑惑往上看，表情錯愕。不過，有一段無人機高空俯視金門站崗的10秒畫面傳出，影片左側出現2位國軍從地上撿石頭往上反擊，試圖要驅離無人機。

金防部稍早回應，烈嶼守備大隊大膽守備隊曾於8月16日晚間6時許，發現一架民用型無人機。經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部晚間再度說明，二膽島於8月16日下午發現民用無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部指出，戍守外島官兵秉「備戰不求戰」原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，堅守崗位，隨時應變處置各項突發狀況。

金防部進一步表示，中共無人機的侵擾，除了要測試我方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。

金防部強調，面對中共無人機的不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度，請國人同心協力，勿受敵對我認知作戰影響，分化軍民團結。