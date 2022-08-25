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大陸 大陸焦點 特派現場

抽乾湖水「抓怪魚」！千萬人看直播　　鱷雀鱔超兇猛無法可管

記者任以芳／綜合報導 

河南平頂山汝州市中央公園湖水出現「怪魚」，當地政府今(25)日決定抽乾湖水抓魚，不少自媒體開直播，千萬人圍觀抓魚，至今未發現「怪魚鱷雀鱔」的蹤跡。大陸網友議論，乾旱期間為了抓魚抽乾湖水，只是治本是否值得？網路上一堆販售鱷雀鱔的商家，是否納入《中國外來入侵物種名單》才是治根關鍵。

▲▼ 抽乾湖水抓一條鰐雀鱔，屬外來入侵物種。 。（圖／翻攝 都市報導）

▲陸媒直播，抽乾湖水抓鱷雀鱔，各平台累加有千萬人圍觀 。（圖／翻攝 都市報導）

綜合陸媒報導，前一段時間，平頂山汝州有市民在湖中發現一條長80公分左右的大魚，尖嘴長牙，並且湖中的小魚數量開始越來越少了。經有關部門鑒定，這是一條鱷雀鱔，屬外來入侵物種。

公園管理處湖水都抽乾了，「怪魚」還沒影兒，預估可能躲進上百米長的湖內涵洞，讓抓捕行動更困難。

不少大陸自媒體直播留言，有人留言「燒烤架已備好」，結果大家都太樂觀，至今沒抓到「怪魚」。累加有千萬圍觀網友也議論，「為了一條鱷雀鱔抽乾湖水，值得嗎？」「8度左右鱷雀鱔無法生存，等到冬天就自行死亡」。

▲▼ 抽乾湖水抓一條鰐雀鱔，屬外來入侵物種。 。（圖／翻攝 都市報導）

▲鱷雀鱔是外來物種。 （圖／翻攝 都市報導）

實際上，抓魚就能改變一切嗎？陸媒《極目新聞》報導指出，2007年就有報導廣東自然水域發現鱷雀鱔。更有資料顯示，鱷雀鱔從上世紀末就開始作為觀賞魚類引到大陸人工繁殖。過程中，部分鱷雀鱔逃竄或被放生到自然水域，導致南方的廣東、廣西、福建、河南、四川、江蘇等多省份均有其野外分佈記錄。

報導也指出，「後期治理難上加難，需要從源頭開始管好嗎？」打出關鍵字，網路電商一堆商家販售十幾元人民幣就能買一條鱷雀鱔。這也說明目前大陸市場上買賣鱷雀鱔不違法。

當務之急，應該是禁止鱷雀鱔的買賣，雖然鱷雀鱔是外來入侵物種，但沒有進入大陸官方的《中國外來入侵物種名單》。鱷雀鱔危害這麼大，不少人原以為有相關的法律法規來禁止它的經營和買賣，讓人失望。

▲▼ 「怪魚」鱷雀鱔大陸電商網路都買得到，無法可管 。（圖／翻攝 淘寶）

▲ 「怪魚」鱷雀鱔大陸電商網路都買得到，無法可管 。（圖／翻攝 淘寶）

鱷雀鱔成年體型非常大，食量驚人。很多人養到後面才發現問題，不是魚缸小了，就是花費太大養不起，於是往野外一扔了事。網店提醒的「千萬不要放生」毫無約束力。

近年來，鱷雀鱔在大陸多地的水域頻繁出沒，由於兇猛的性情和巨大的胃口，所到之處幾乎寸「魚」不生，成為令之色變的高危外來水生生物。

專家認為，「鱷雀鱔有百害而無一利，建議將其納入全國重點管理入侵物種名錄。」原產自中北美洲的鱷雀鱔，就是透過養寵、放生的方式，流落到大陸野外。肉不好吃卵有毒，性情兇猛胃口大，體大皮堅無敵，見到活物就吃，沒有天敵。

據了解，鱷雀鱔在大陸南方多個地區均能越冬並達到性成熟，一旦建立自然種群，後果將不堪設想，將嚴重破壞原生態。有關部門應該借輿論關注汝州抽水捕「怪魚」這股東風，請組織專家進行科學評估，將鱷雀鱔納入《中國外來入侵物種名單》，才能從做到治本，保護生態。

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