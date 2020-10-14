花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」！史前1億年就存在　猙獰尖齒超嚇人

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花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」！史前1億年就存在　猙獰利齒嚇壞目擊者　

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▲▼花蓮美崙溪出現野生大福鱷！史前魚種兇猛無天敵。（圖／翻攝自臉書／花蓮同鄉會）

▲花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」，體型最大可達3公尺、159公斤。（圖／翻攝自臉書／花蓮同鄉會）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣有民眾12日在美崙溪出海口目擊「疑似鱷魚出沒」，隨即在臉書上傳照片提醒大家小心，不過照片經花蓮農業處調查後，證實該生物應該是俗稱「鱷魚火箭」的鱷雀鱔（福鱷）。鱷雀鱔屬於外來種魚類，原始棲地位於北美洲，體型最大可達3公尺、159公斤，由於牠什麼魚都能獵食，容易造成生態危機。

民眾在花蓮在地社團上傳「怪魚」照片，指稱拍攝點在美崙溪曙光橋的出海口，由於外型與鱷魚相當神似，提醒到附近玩的網友要小心，不過照片經農業處比對，證實該生物不是鱷魚，而是外來種鱷雀鱔。花蓮農業處保林科蔡南益表示，「牠應該是雀鱔科的，俗稱鱷魚火箭的魚類，為滿常見的水族觀賞魚類。」

▲▼鱷雀鱔又稱為福鱷，台灣俗稱鱷魚火箭。（圖／翻攝自維基百科）

▲鱷雀鱔在地球上已存在一億年。（圖／翻攝自維基百科）

鱷雀鱔又稱為福鱷，台灣俗稱鱷魚火箭，牠在地球上已存在一億年，原始棲地位於北美洲（含中美洲），身長最長達2.4至3公尺，體重可達有91至159公斤，擁有與鱷魚一般的短吻和鋒利牙齒，加上牠什麼魚都能獵食，棲息水域很少有其它魚類生存，容易造成水域生態危機。

鱷雀鱔引進台灣後除了食用外，也有許多人當觀賞魚類飼養，這次美崙溪出現鱷雀鱔身影，花蓮農業處不排除是被人棄養，鱷雀鱔雖然對人沒有危害，呼籲民眾也不要任意棄養，一旦鱷雀鱔在野外衍生族群，就可能破壞河川生態，對水域環境產生嚴重影響。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 

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