淡水殺手入侵！花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」　民恐慌：會不會咬人

圖、文／鏡週刊

花蓮美崙溪出海口昨（12日）出現「怪物」，民眾發現牠外型與鱷魚相似，懷疑具有攻擊性，趕緊在地方性臉書社團內公開示警。經花蓮縣政府農業處比對，發現是外來種俗稱「鱷魚火箭」的雀鱔屬魚類，疑似遭飼主棄養，農業處也呼籲民眾切勿隨意放生，以免造成生態危機。

俗稱「鱷魚火箭」的鱷雀鱔是近年熱門觀賞魚類，民眾在花蓮美崙溪出海口的曙光橋上往下一看，驚見牠身影，由於鱷雀鱔頭型和體型、身上布滿鱗片與鱷魚相似，民眾擔心「如果是鱷魚，會不會爬上岸咬人？」，發文立刻吸引許多在地人關注。

照片曝光後，不少網友發現是來自北美、中美一帶的鱷雀鱔，體長可以長到3公尺多，淡水海水皆能存活，並且有著跟鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒，是肉食性動物，也因為什麼都吃的緣故，牠棲息的水域內很少有其它魚類生存，又有「淡水殺手」稱號，數量一多恐造成生態危害。

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花蓮縣農業處比對後，認為是俗稱「鱷魚火箭」外來種魚無誤，推測可能是飼主棄養，呼籲民眾不要任意棄養，以免破壞河川生態。不過農業處也表示，牠不具攻擊性，民眾不必太擔心。



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