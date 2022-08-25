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喝珍奶「剩一堆珍珠」超煩！　1完美喝法曝光　手搖飲店員也說讚

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍奶是許多人喜歡的飲品。（圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣有許多不同種類的手搖飲，其中最有代表性的就是「珍珠奶茶」。不過不少人喝的時候都會有一個困擾，就是每次杯底都會剩下一堆珍珠，不知道怎樣才是正確喝法。許多人看到後直指，「吸管的位置很重要」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO文提問，珍珠奶茶到底要怎麼喝，最後才不會先把奶茶喝光，只留下一堆珍珠在杯底。文章曝光後隨即吸引上千人按讚，也有將近700則留言討論。

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不少人看到後紛紛表示，「珍奶、少料，我覺得比較剛好」、「吸管先攪動，珍珠會跟飲料一起喝完」、「我女友是喝完剩奶茶」、「一上一下的吸，吸的時候要插到底」、「我的困擾只有沒有珍珠剩下的問題」、「要搖ㄧ搖」、「跟老闆說珍珠減半，你喝到後面就會只剩下奶茶」、「以前都是喝到剩奶茶，現在喝到剩珍珠」。

也有人指出吸管的位置是關鍵，「吸管插杯邊，杯子傾斜30度」、「吸管插到距離底1、2公分的位置，比較吸得到多一點的珍珠」、「吸管不是有分平口跟尖口，尖口那段的尖面靠外，尖口平面靠自己，吸管靠住瓶身，這樣就行」、「吸管要插在邊邊的位置」、「杯子拿斜的，（吸管）插到底再喝」、「吸管從最旁邊插」、「插到底後往上抬起一公分」，還有人分享「店員都會說吸管拉高一公分」。

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