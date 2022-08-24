女撞球好手操盤狠剝皮！找酒店妹陪睡詐179萬　判21年入獄畫面曝

▲撞球選手余依珊(紅衣)組CALL客詐欺集團被判刑定讞，今天發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前女子花式撞球好手余依珊，與大陸人合組「CALL客詐騙集團」，以「學美容」、「繳房租」等理由騙錢，再由余在台灣找來的酒店小姐出面收錢，有必要時，與被害人見面發生性關係，總計17人遭詐179萬多元，余依珊被依17個詐欺取財罪判刑21年3個月，24日向台北地檢署報到發監。

余依珊在2000年左右加入女子花式撞球球壇，雖多次參加巡迴比賽，但始終未曾取得巡迴賽冠軍，也未能以國手身分參賽，最後她在2015年間，赴大陸地區與多名不法份子共組「CALL客詐騙集團」。

▲余依珊的所組的女子軍團。（圖／資料照）

這個詐騙集團是由大陸機房工作的女子，打電話找台灣男子攀談，建立感情關係後，再以需要「學美容」、「繳保險費」、「弟弟欠錢莊」、「母親癌症開刀」、「繳房租」等理由要求被害人資助，再由余女找來的酒店妹，以大陸機房設定好的角色，與被害人見面收錢，這些酒店妹有時也會陪被害人上床，回頭再找余女按次計費。

總計1年多內，17名男子被騙了179萬7000元，這些錢扣除需匯給大陸同夥及台籍幹部薪酬後，都歸余女所有，全案經高院更一審依17個詐欺罪嫌，分別判1年到1年6月不等有期徒刑，經最高法院駁回上訴定讞；應執行21年3個月。