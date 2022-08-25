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廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶「機器有洗嗎？」　噴加盟主倒一倒

記者曾筠淇／綜合報導

「阿娘喂～我今天收到的傳真全都是加盟主寫給我的啦！」賽車教父廖老大跨足飲料界後，話題不斷，不過前桃園市議員王浩宇則批飲料超難喝。對此，廖老大也開直播抱怨，有些加盟主的問題真的很多，一定要自己反省客人為何不來？

廖老大昨日開直播時，劈頭就說「我不護短的啦！」他最近收到很多加盟主的信，要他別「自曝其短」，負面新聞如果太多，生意也會受到影響。對此，廖老大對100多位加盟主公開喊話，他之前上課早就一再強調2點，第一是食安，要有良心，飲水設備要用好、要注意衛生；第二是品質要顧好，「煮壞一杯茶，少一個客人」。

廖老大接著說，飲料店是用他的名字，「加盟主給我聽好，我廖老大的店給你開，你敢說哪一天沒生意？」哪一天營業額沒有3、5萬元？甚至還有到7、8萬元，都要排隊，那現在剩下幾千元，要怪他嗎？「不是我的問題！我廖老大人設沒有做錯事情。」

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▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大坦言總店生意也受到影響。（資料照／記者許權毅攝）

廖老大說，既然一開始開店有生意，就代表他的名字是有知名度的，如今生意一落千丈，「你們（加盟主）自找的」，不要問他為何生意差？「你好好問自己，問那些客人為何不再來？」不就是因為隨便用才會流失客人嗎？「自己好好反省！」

「不要怪廖老大在這邊罵這些加盟主，你自己就欠罵，聽懂嗎？」廖老大激動表示，他該教的都教了，但問題卻一大堆，像是有加盟主會偷換紅茶，「一斤130元的換成90元」，還拗客人喜歡阿薩姆不愛錫蘭；再不然就是珍珠煮不熟，結果拗客人愛吃硬的。

接著廖老大也怒轟，他一再要求果糖機要每天洗，加盟主有做到嗎？最扯的就是，他到不同分店點全糖飲料，結果每家甜度竟然都不一樣，為何不能統一？

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大。（資料照／記者許權毅攝）

廖老大也忍不住嘆大氣，他早就教過，冷凍的甘蔗汁如果要退凍，要前一天晚上拿出來放冷藏，如果直接把冷凍的甘蔗汁放到常溫退冰，「甘蔗汁會變酸」，他之前喝出甘蔗青茶是酸的，一定就是細節沒做到，這些他難道沒有教嗎？

廖老大也說重話，「說白一點啦！我很後悔、我很後悔讓你們這些人去開店的啦！你們這些人開店造成廖老大的風評變得很差、飲料很難喝，他總店也受影響啊！」他除了損失慘重，也百思不得其解，這些加盟主到底在想什麼？還要他直播別開噴。

廖老大最後再度強調，他就是不護短，「好喝就好喝、難喝就難喝、臭酸就臭酸」，不用他開口說，客人也一定喝得出來，「你們這些人好好反省，你們客人跑去哪？」從開幕至今，客人少至少一半，「要改進就改進，沒改進就倒一倒，就是這樣啦！」

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