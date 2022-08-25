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合理調整移工薪資　勞工局：切勿違法僱用移工　

▲台南市勞工局特別提醒民眾，不要非法聘僱、容留行蹤不明之外國人，以保障市民朋友的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局特別提醒民眾，不要非法聘僱、容留行蹤不明之外國人，以保障市民朋友的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲呼籲落實防疫措施，且為避免非法移工成為防疫破口，特別提醒民眾不要非法聘僱、容留行蹤不明之外國人，以保障市民朋友的健康。

勞動部近期為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及非法媒介行為，已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15至75萬元罰鍰。另提高非法媒介者罰則，由現行每案10至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金，上開修正法案已報行政院審議中。

勞工局王局長鑫基表示，民眾常以為只是「短期」、「臨時性」、「沒有聘用關係」、「沒有給薪水」、「非失聯移工」就不違法，然只要未經許可聘僱或容留移工從事工作，都已違反就業服務法，可處新臺幣15至75萬元罰鍰，聘僱移工皆須向勞動部提出申請，經許可後才可僱用，切勿圖一時方便而因小失大。

▲台南市勞工局特別提醒民眾，不要非法聘僱、容留行蹤不明之外國人，以保障市民朋友的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，就業安定基金管理會2022年8月10日通過勞動部規劃家事移工建議調薪方案，由每月薪資1.7萬元調高至2萬元，外籍家庭看護工及家庭幫傭都適用。為勞雇和諧關係、整體移工管理及穩定移工來源，自2022年8月10日起，新招募引進或期滿續（轉）聘的家事移工適用調薪新制，並同時提供聘僱看護移工的低收及中低收入雇主薪資補貼每月補貼3000元，最高補貼3年；其他一般雇主則於本年底前每月補貼1500元，最高補貼4個月。如對法令有疑義處，勞工局設有移工諮詢服務中心，竭誠為大家服務。

王局長鑫基補充說明，合法移工非法打工，不但非法雇主受罰，移工也會因此被勞動部廢止聘僱許可返國、影響移工在臺工作的權利，勞工局將持續以移工和雇主的立場為出發點，透過戶外看板、車體廣告、報紙等多元管道宣導，讓民眾和移工都能知悉相關法令並安心的在台南打拼，落實黃市長偉哲「希望家園」理念。

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