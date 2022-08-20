女大生被爸爸教訓「月薪沒10萬別讀大學」　網驚：難怪那麼多豬仔

▲女大生被爸爸教訓「沒有年薪百萬的覺悟，幹嘛讀大學？」，上網發文抒發心情。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女大生在住家附近的超商打工，不料父親嫌棄她薪水太少，還說「大學畢業後，沒有月薪10萬以上，乾脆連大學也不要讀了」，讓她聽了很錯愕，事後在網路上發文抒發心情，不料網友們看完也不禁吐槽「就是有這種父母難怪那麼多豬仔」、「爸爸在哪個平行時空，我也去一下」。

原PO以「大家一出來工作就能年薪百萬嗎」為題在Dcard工作版發文表示，她最近到住家附近的超商打工，想要賺一點自己的生活費，結果莫名被父親訓了一頓。父親嫌棄地說，超商打工薪資低，反觀朋友的子女大學打工就已經賺到5萬左右，「大學畢業月薪沒10萬以上，乾脆也不要讀了」。

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女大生說，她讀的不是理工科系，一畢業就要月薪10萬以上很困難，「到底什麼工作可以給一畢業的新鮮人就那麼高月薪？我爸還覺得工作很好找，說有大學學歷就該年薪百萬，沒有年薪百萬的覺悟幹嘛讀大學...整個被我爸快氣死，他完全不知道現在工作薪水行情。」

許多網友忍不住留言，「你爸無業幾年了？」、「柬埔寨無經驗月入二十萬」、「你爸是不是柬埔寨薪聞看太多」、「跟他說柬埔寨無學歷十萬，他再吵就去應徵」、「我就問，你爸領多少」、「理工一畢業就月薪破10萬的也不多好嗎」、「認真說，跑船可以」、「你爸是自己開公司當老闆嗎？ 觀念跟我爸很像」、「打工五萬？那我打工就好了啊！」

還有人建議原PO，「妳可以回他：別人都是富爸爸，上大學就買房送車，你勒？怎麼那麼沒用」、「問爸爸是哪裡打工的，說你朋友也太不夠意思了吧！還不介紹給你推薦你女兒去那邊打工！」、「你爸自己花幾十年工作經歷才換來10萬月薪，要求自己女兒一出社會就10萬很過分，自己做不到的事情要求孩子，實在是堪憂！」

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