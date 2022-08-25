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社會 社會焦點 保障人權

晶圓大廠經理拐人妻工程師上床！　女1句「那個很有fu」...夫怒告

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲桃園一科技業主管偷吃人妻女下屬，因移情別戀到另一位女下屬，被人妻提告性騷擾，還被她丈夫告上法院要賠50萬。（示意圖／Pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園某晶圓大廠已婚主管阿隆(化名)偷吃人妻女下屬小美(化名)，之後移情別戀要求分手，小美深感被欺騙感情，向公司提出性騷擾申訴，並公布阿隆傳訊給她「謝謝你那一天、在我射了之後還幫我含」等鹹濕簡訊，結果公司認定並不構成性騷擾，小美也因此丟了工作。小美的丈夫發現後，怒向阿隆和公司提告求償240萬，桃園地院審理，認為公司不能監督私人行為判免賠，阿隆則要賠償50萬元，全案還可上訴。

小美的丈夫指控，阿隆為妻子的直屬主管，明知道小美已婚，卻長期濫用職務權勢，誘逼小美發生性行為，他也認為公司人資處長明知阿隆行為，卻表示不追究，沒有盡到監督之責，因此要求公司和阿隆連帶賠償240萬元。

桃院地院審理後，發現阿隆後來又勾搭上另一名已婚女下屬，於是從公司mail發信給小美，表示想結束關係，小美不滿被劈腿，去年11月向公司提出性騷擾申訴。公司對2人進行訪談調查，阿隆坦承和小美發生關係，表示「我跟小美的性行為大部分發生在下班後，我們準時下班然後再去MOTEL或是在車上，有時會利用中午午休去」、「在2019年平均1至2個月會去1次，...2020年開始比較頻繁，大概2週會發生1次」。

小美也拿出與阿隆的親密對話證明2人關係，阿隆問小美「你剛剛下面是出水的嗎？」、小美回「那個很有fu」，阿隆還向小美致謝「謝謝你那一天、在我射了之後還幫我含、還想再一次」等語，後來公司判定性騷擾不成立，也停止聘用小美。而小美婚外情曝光後，丈夫也對阿隆及公司提告求償。

法官審查這些紀錄後認為，阿隆和小美在工作期間發生婚外情，並有多次性行為，嚴重侵害小美丈夫的配偶權，不過2人私人行為並不在公司的監督範圍內，婚外情也與2人執行的職務無關，駁回小美丈夫對公司的控訴，另法官考量小美丈夫為警察，收入約7萬，阿隆離職前為課經理，月薪17萬元，判阿隆應賠償50萬元，全案還可上訴。

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