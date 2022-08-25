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駕訓班花1萬6！他慘被教練放生　網點1關鍵：「這3個月」別報名

▲開車、出遊、旅遊。（示意圖／達志影像）

▲暑假是駕訓班的旺季。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人考汽車駕照前都會先上駕訓班。一名網友就抱怨表示，自己繳了駕訓班的費用1萬6，結果上課第一天，教練只教他不到5分鐘，說「要注意的點跟方向」後，就將他「放生」了，之後駕訓班還因舉辦考照，停課2天且不補課，讓他疑惑這樣正常嗎？不少網友稱正常，還有人說6至8月是駕訓班旺季，建議避開暑期報名上課。

一名網友在Dcard以「駕訓班真的有在教人開車嗎？」為題發文，表示自己最近報名了一家評價還不錯的駕訓班，本以為教練會很認真的指導，結果「上課過程不到五分鐘就結束了，過程中只有跟我說要注意的點跟方向」，就把他被放生了，「這樣是正常的嗎？」

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原PO表示，後面還收到駕訓班通知說，因為最近兩天有人要考照，所以會停課兩天且不會另外補課，讓他擔憂地說，「我有點擔心課程進度會落後，且學費1萬6000真的好貴，好奇大家的駕訓班也是一樣的嗎？」

▲網友疑惑繳了1萬6卻5分鐘就被放生。（圖／翻攝自Dcard）

▲教練只教5分鐘，原PO就被放生。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友幽默回應，「你就亂開狂壓線他就會出來了」、「你如果開去撞東撞西，他之後就不敢在你開的時候離開了」、「正常，如果是女的就會教比較久 手把手帶妳 男的基本上講個幾分鐘就去抽菸了」、「把車開上分隔島教練就會出現了」、「我第二天被放生，馬上開上去撞樹 ，從此教練都乖乖坐我旁邊 不敢偷懶了」、「如果你是長得比較好看女生的話，教練會熱心地黏在車裡」。

有人分享自身經驗，「我在淡季上駕訓班，上課都跟教練在車裡吹冷氣邊聊天」、「我的教練也是一堂課教完一個項目就下車讓我自己練，到後期教完就沒上過我的車了(除了道駕)，也是有人要考照就會停課(因為是原車原地考照)」、「可能你很有天賦，教練教我三個禮拜」、「12年前在豐原的8800含接送，現在駕訓班真貴…」、「我的教練很認真教耶 也會跟我講一些上路要注意的事」。

內行人則表示，「學開車非常不建議在暑假，6、7、8月真的是擠爆，就算是態度很好的教練，他同一個時段起碼4個學生起跳，評價越好的學生越多，一節課50分鐘，你覺得他有辦法分攤多少時間給你？我已經勸到不要勸了，但是只要有人留言一定要告訴你，請用常理判斷，旺季的時候，滿坑滿谷的學生要學車，教練根本不可能完全陪你。這是常理，開車上國道、吃餐廳，不管做什麼，尖峰時段一定是得到比較差的體驗，甚至收費更高。」

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