林姿妙涉貪「恐怕只是冰山一角」　邱顯智盼縣府「貪腐」系統被連根拔起

▲時代力量立委邱顯智24日召開「宜蘭人不該背負縣長的罪名，應讓縣政回歸正常、讓公務員回歸專業！」記者會。（圖／邱顯智辦公室提供）

記者蔡佩珈／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污，日前遭宜蘭地檢署依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等起訴。時代力量立委邱顯智24日指出，起訴書完整呈現了一場不堪入目的「官場現形記」，而這恐怕是林姿妙違法亂紀，謀取不正利益的冰山一角，呼籲地檢署徹查相關案件，連根拔起縣府貪腐系統，並根本扭轉地方政府「依長官指示辦事」而非「依法行政」的公務文化。

邱顯智24日到宜蘭，率黨內3位參選人到羅東城隍廟參拜，並對林姿妙被起訴一事進行回應。

「這次的起訴書，完整地呈現了一場不堪入目的官場現形記。」邱顯智批評，一位縣長濫用職權，不僅指示下屬昧於事實、曲解法令，想方設法讓當作競選總部使用的臨時建築物不用如期依法拆除，甚至要修改法令延長使用，更為了讓地主逃漏土地增值稅，由縣府局處長指導民眾如何偽造文書。

邱顯智指出，縣長沒有任何公職身分的女兒竟能穿梭其間，指示縣府一級主管違法亂紀，恣意干涉縣府行政體制，呈現「一人得道雞犬升天」的亂象。

邱顯智認為，林姿妙有來源不明的7000萬元財產，並用人頭帳戶進出操作，而遭到檢方起訴，而這恐怕只是縣長「違法亂紀、謀取不正利益的冰山一角」。

邱顯智認為，應該更徹底地調查相關案件，才能將縣府貪腐的系統連根拔起，並根本扭轉地方政府「依長官指示辦事」而不是「依法行政」的公務文化。