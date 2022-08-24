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慶中韓建交30週年　習近平同尹錫悅互致賀函：要做好鄰居、好夥伴

▲▼ 大陸國家主席習近平、韓國總統尹錫悅 。（合成圖／路透社）

▲ 大陸國家主席習近平與韓國總統尹錫悅互致賀函。（合成圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《新華社》今晚（24）日最新報導指出，大陸國家主席習近平與韓國總統尹錫悅互致賀函，慶祝中韓建交30週年。習近平稱，「高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅總統加強戰略溝通。中韓要做好鄰居、好朋友、好夥伴。」世界進入新的動盪變革期，在這關鍵時刻，包括中韓在內的國際社會同舟共濟、團結合作才能戰勝危機、渡過難關。

習近平指出，中韓是隔海相望的永久近鄰，兩國人民友好交往源遠流長。中韓建交30年來，在雙方共同努力下，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果，給兩國和兩國人民帶來重大福祉，也為地區乃至世界和平與發展作出重要貢獻。

習近平指出，三十載滄海桑田，三十載春華秋實。中韓關係之所以能取得輝煌發展成就，在於雙方堅持登高望遠，順應時代發展潮流，不斷為雙邊關係注入新的時代內涵；在於雙方堅持互尊互信，照顧彼此核心利益和重大關切，透過真誠溝通增進理解與信任；在於雙方堅持合作共贏，深化互利合作與交流互鑑，實現相互成就、共同繁榮；在於雙方堅持開放包容，攜手維護地區和平穩定，促進區域融合發展，維護國際關係基本準則。這些寶貴經驗值得我們倍加珍惜和長期堅持。

習近平強調，當前，百年變局和世紀疫情交織，世界進入新的動盪變革期。在這一關鍵時刻，包括中韓在內的國際社會只有同舟共濟、團結合作才能戰勝危機、渡過難關。中韓要做好鄰居、好朋友、好夥伴。我高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅總統加強戰略溝通，引領中韓雙方以建交30週年為新起點，把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

▲▼尹錫悅舉行就任百日記者會，包括外媒記者等皆踴躍舉手發問。（圖／路透）

▲尹錫悅表示與習近平達成共識，推動韓中關係實現新發展。（合成圖／路透社）

尹錫悅在賀函中對韓中建交30週年致以熱烈祝賀。他表示，韓中兩國地緣相近，歷史文化紐帶關係悠久。1992年建交以來，雙方政治、經濟、文化等領域合作取得跨越式發展，兩國戰略合作伙伴關係不斷鞏固。兩國年貿易額增長近50倍，人員往來增加數十倍，豐富多彩的文化交流增進了兩國國民相互理解。這主要得益於兩國各界努力和國民支援。

他強調，「我和習近平主席3月25日通話時就以兩國建交30週年為契機，推動韓中關係實現新發展達成重要共識。」希望雙方以相互尊重精神為基礎，探索新的合作方向，推動兩國關係朝著更加成熟健康的方向發展。為此，希望雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣變等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。希望建交30週年紀念活動能進一步促進兩國交流合作，深化兩國國民之間的友誼。

▲▼中國國務院總理李克強坦承，中國第2季經濟發展極不尋常，超出預期的因素帶來嚴重衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲大陸國務院總理李克強同韓國國務總理韓德洙互致賀電（圖／美聯社／達志影像）

同日，大陸國務院總理李克強同韓國國務總理韓德洙互致賀電。李克強表示，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作伙伴。中方願同韓方一道，以建交30週年為新起點，增進理解互信，深化交流合作，推動中韓戰略合作伙伴關係健康穩定發展，取得新的更大成就。

韓德洙表示，韓國新政府成立以來韓中兩國保持著密切溝通交流。期待雙方進一步活躍高層交往，加強供應鏈、文化、環保等領域合作，加快推進兩國自貿協定第二階段談判，推動兩國關係實現更好發展。

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