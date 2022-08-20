號召暗殺韓國總統尹錫悅、文在寅！他製造燃燒彈威脅　下場出爐

▲一名41歲中年男子威脅要殺害前後兩任南韓總統文在寅、尹錫悅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名41歲的男性對社會感到憤世忌俗，不滿現行南韓政治體制在外交領域上必須選擇向美國、日本靠攏，於是他今年4月親自製造汽燃燒彈，甚至還在網路上發文，號召有志之士一同殺害前後兩任的總統文在寅、尹錫悅。如今判決結果出爐，該名男性被判處1年有期徒刑。

根據韓媒《News1》，南韓法律界消息人士今（20）日指出，首爾西部地方法院近日針對該案做出判決，41歲的男性A某被依涉嫌違反燃燒彈使用處罰法、威脅等罪，獲判處1年有期徒刑。

A男今年4月在位於京畿道水原市的住處內，將稀釋液、柴油等易燃物質灌入燒酒瓶內，之後更在網路論壇上以「誅殺尹錫悅、文在寅，讓我們完成『419革命』的翻版吧」為標題發文。

他表示，「5月9日當晚凌晨12點，讓我們提著燃燒彈襲擊龍山警察署，在公寓社區Acro Vista（尹錫悅、金建希住處）內將尹錫悅從龍椅拉下，突襲龍山警察署後奪取槍枝，建立起新政府，而非對日本、美國俯首稱臣。」

法官張瑛彩（장영채）說明判刑標準，「（被告）對在社會與政治層面有不同見解的人、以及維持公共秩序的警察機關施加威脅，該起犯罪危害到自由民主之基本秩序，不過考量被告已進行反省，且尚未實際丟擲燃燒彈或其他暴力行動。」

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