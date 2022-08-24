林智堅二度被撤學位　台大續調查陳明通學倫案「進度曝」

▲台大表示，陳明通仍依學倫相關辦法進行調查與審定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，今（24日）中華大學也認定林智堅論文抄襲並撤銷其學位，其指導教授將被送教評會檢討，外界也關心林智堅在台大的指導教授陳明通的後續審理狀況，台大今表示，學校已接到相關檢舉，將依照學術倫理的相對應辦法，做後續因應的調查跟審定，現依程序處理中。

台大在8月9日召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅之後也因此宣布退選，今天傍晚中華大學則宣布，認定林智堅論文抄襲並撤銷其學位，其指導教授將被送教評會檢討。

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▲ 林智堅碩論因抄襲遭撤銷台大學位並退選，台大仍依學倫相關辦法對陳明通進行調查與審定。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

由於林智堅的論文指導教授陳明通，也被外界認定有違反學倫問題，外界相當關心台大的處理進度，尤其陳明通從下學期開始，已經不在國發所兼課，外界擔心是否因此不處理。

台大今天傍晚表示，台大已經收到教育部轉來檢舉的函文，將依照學術倫理的相對應辦法，做後續因應的調查跟審定，現正依程序處理中。

另日前台大高層曾表示，就算陳明通已經不是台大教授，也不是在職者，但學倫案一樣可以適用，最後仍交給學倫審定委員會處理，審定結果仍會報給教評會核定。