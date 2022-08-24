外役監逃犯殺警是「逾假未歸」！法務部長蔡清祥：都是脫逃罪

▲法務部長蔡清祥說明外役監逃犯都是脫逃罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。矯正署說明時，稱林嫌為「逾假未歸」，這讓被害員警曹瑞傑的叔叔痛罵：「逾假未歸四個字太沉重了！」、「是在家屬身上再灑大筆的鹽去刺痛」。法務部長蔡清祥24日澄清，「不管是逾假未歸或從監所裡面脫逃，都是脫逃罪，都會送地檢署來偵辦」。

根據矯正署資料，林信吾因強盜罪遭判刑8年4月定讞，於2020年8月11日入監，並於2021年12月21日被遴選明德外役監獄執行，在監期間並無異狀。而他今年3月12日核准返家探視，於3月14日依規定正常返監。但第二次獲准休假自8月13日14時返家探視，並應於15日14時返回，但他卻逾期未歸，獄方立即通報警方協尋，另外也函請檢方偵辦。此外獄方也多次連絡家屬，請家屬規勸林信吾返監執行，但家屬表示不知他的下落。

對於矯正署的說明，被害員警曹瑞傑的叔叔24日受訪時表示，聽到「逾假未歸」這四個字，家屬氣到不行，認為說殺警嫌犯「逾假未歸」這4個字太沉重了，可以說是泯滅人性，根本是在家屬的傷口上灑大把的鹽去刺痛。

法務部長蔡清祥24日下午受訪時指出，「我想脫逃，不管是逾假未歸或從監所裡面脫逃，都是脫逃罪，我們都會送地檢署來偵辦。也許矯正署只是在說明，他（林信吾）的脫逃狀況不一樣，有的是從監獄裡面直接脫逃，有的是因為他可以依法返家探視，但是沒有遵守規定按時返回監所，所以把他列為逾期未歸，但實際上都是脫逃的。」

另外矯正署長黃俊棠也說明，明德外役監並未隱匿脫逃，他也出示公文、程序表，指明在林嫌超過時間沒有返回監所時，所方在20分鐘內就完成通報程序。「這個時間序在我們通報表上面都很清楚，明德外役監在第一時間通報矯正署，並且辦了哪些事情，包含時間、公文都有發給地檢署、相關分局，時間上都在最短時間內，差不多20分鐘就把程序完備。」

▼矯正署長黃俊棠出示公文，表示明德外役監通報林信吾過程並無拖延。（圖／記者吳銘峯攝）