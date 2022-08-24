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社會 社會焦點 保障人權

4羈押理由曝光！林信吾「帶地圖逃亡」狂換交通工具　清洗犯罪痕跡

▲▼林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾犯下殺2警血案，台南地方法院24日裁定羈押。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市安南區22日發生震驚全台的殺2警命案！犯嫌林信吾手段殘忍，持彈簧刀猛砍共55刀，2名員警慘遭割喉殺害，他犯後不斷製造斷點，甚至不使用手機以躲避警方追緝，逃亡17小時後終於在新竹落網。檢方23日晚間聲請羈押，法院24日下午裁准後說明羈押理由。

台南地院行政庭長林福來說明羈押理由如下：

一、被告經法官訊問後，坦承聲請書所示之犯行，並有卷內相關事證可稽，因認被告涉犯刑法第271條第1項殺人罪、第328條第1項強盜罪、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之罪，犯罪嫌疑重大。

二、被告原即為明德外役監執行中之人犯，探親逾期不歸，本即有逃亡的意圖，又在逾期不歸的過程中，殺害二名員警後逃亡，逃亡過程中不斷換乘交通工具種類且南北迂迴，佐以在其背包中發現地圖集一本，在在均證被告躲避檢警追查逃亡之意圖。另被告犯案後，逃往土城高中校園內，而於該處清洗犯罪痕跡，並將作案用兇刀丟棄於不易發覺之處，企圖湮滅罪證，故本案有事實足認有滅證之羈押原因。

▲林信吾隨身攜帶地圖以利逃亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲林信吾隨身攜帶地圖以利逃亡。（圖／記者林悅翻攝）

三、又被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且被告前即因强盜案件遭判刑確定執行中，本案中再強盜涂姓警員之警用手槍與子彈，且於逃亡過程中持警用手槍再犯強盜犯行，顯然有反覆實施強盜犯罪之虞

四、本院審酌本案情節，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，依偵查進行程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行及防衛社會治安，認有羈押必要，尚無從以限制住居、出境及具保等手段替代羈押。爰裁定被告應予羈押。

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