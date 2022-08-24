城博會文宣品竟比市價「貴百萬」　王欣儀要求政風處徹查

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市政府動用近8000萬元舉辦的「台北城市博覽會」將於8月27日開幕，國民黨台北市議員王欣儀表示，根據研考會委外合約「經費需求表」資料顯示，城博會1份約43*30公分（約A3）尺寸的導覽摺頁印刷，單價就要12塊，印10萬張共花費120萬，價格較市價貴上6、7倍，她質疑，其中是否有隱藏超額利潤以圖利廠商，要求政風處進行徹查有無不法情事發生。

王欣儀表示，城博會1份約43*30公分（約A3）尺寸的導覽摺頁印刷，單價就要12塊，印10萬張共花費120萬，價格較市價貴上6、7倍，不僅如此，提袋印刷製做就要24萬，總共3千個，一個單價80塊，完全高於一般市面禮物袋的「零售價」，痛批「市府是不是錢太多了沒地方花？」

王欣儀說，與導覽摺頁同樣的印刷規格，如用「新超感輕塗紙」紙張、A3尺寸大小、雙彩印刷及摺紙方式來詢價其他廠商，得到的價格約為20萬元；若向此案配合的印刷廠訪價，5萬張約8萬元，10萬張則大約16萬元左右。

王欣儀痛批，以上所舉之導覽摺頁及提袋印刷製做價格皆不含「設計費」，設計費為另外編列，但城博會主責單位研考會主委卻沒看過合約就用自己的想像在回答，稱印刷費含設計，「市府給的錢到底用到哪，至今都搞不清楚，實在有夠離譜！」

針對城博會文宣品貴出百萬，王欣儀認為，此次「城博會總體規劃與維運委託專業服務案」是固定金額決標，柯市府敢花，廠商就敢報價，近3千萬的高額委託總價是否有灌水，進而被「五鬼搬運」的嫌疑？她要求政風處進行徹查有無不法情事發生。

王欣儀指出，前勞動局長陳信瑜才因涉嫌違反貪污治罪條例，將於8/28去職；城博會案採定額金額發包，是否又有隱藏超額利潤圖利廠商？要求市府應立即檢討定額發包價格的合理性，「不要被當盤子宰了！如果被宰還不知情是『無能』，若是故意配合就有圖利之嫌，還是假借活動來五鬼搬運，政風處也應一併清查！」

▼王欣儀批城博會文宣品印刷竟比市價「貴百萬」。（圖／王欣儀競辦提供，下同）

