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大陸 大陸焦點 特派現場

男子22萬喜提豪車「Land Rover」　交警攔下一查：整輛都假的

記者魏有德／綜合報導

北京一名李姓男子在網路上看到一輛5萬元人民幣（約22萬元新台幣）的路虎（Land Rover Range Rover，下同）越野車，以為自己賺到，便迅速下訂。車輛到手後，李男每天開著這輛路虎接送年輕女子，被交警攔下後才發現，貪小便宜買下的這輛豪車裡裡外外全都是「假的」，原牌照車主報案才引起警方注意。

▲男子22萬元買上百萬路虎豪車。（圖／翻攝北京時間）

▲男子22萬元買上百萬路虎豪車，結果被查出是高仿「拼裝車」。（圖／翻攝北京時間，下同）

《快科技》報導，近日，北京交警接到舉報，舉報人是一位真的路虎車主，他說自己的車被人套牌了，出現多起違章。隨後，交警對該車輛展開調查，透過路口監控發現，這輛路虎「豪車」，每天從首都機場接送一些年輕女子到某高端小區，於是在路途上設卡攔截，司機是一位中年男子，他說這輛車是網購的，手續齊全，按時年檢，應該沒有問題。

▲男子22萬元買上百萬路虎豪車。（圖／翻攝北京時間）

經警方盤問，李男坦承，這輛車在網路上購買時，僅花了5萬元，年檢也是找人代辦，「就是圖便宜，開起來有面子，所以就買了。」交警聽完後反問，這麼好的車，只要5萬元就可以買下來，「你自己相信嗎？」

▲男子22萬元買上百萬路虎豪車。（圖／翻攝北京時間）

交警詳細檢查後發現，這輛「路虎」外觀和針車無異，是一輛「高仿」車，外人根本無從分辨，但車籍號碼、發動機號碼、汽車銘牌全都是假的，都是套用同款車但不同使用者的車輛，拼裝後在網路上以便宜價格出售。

事後，李姓男子也因為多項違法行為，不僅要扣道路分，還處罰款5000元及行政拘留12日的處罰。此外，因套牌車輛的違章，也需要李姓男子自行承擔。

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