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朱立倫會晤日眾議員學者訪團　大談國民黨「親美、友日、和陸」路線

▲朱立倫會見日本眾議員及學者訪問團。（圖／文傳會提供）

▲朱立倫會見日本眾議員及學者訪問團。（圖／文傳會提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（23）日分別與兩個日本訪團見面會談，包括會見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員及木原稔眾議員一行，以及會見日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博教授、國防研究院駐點研究學者、美國戰略與國際研究中心（CSIS）兼任研究員加藤洋一、日本東京大學特任研究員黃偉修一行。兩場會談均針對近日東亞區域安全、台日關係、兩岸關係等議題，進行深度交流，與談氣氛熱烈融洽。

朱立倫提到，這幾個月來多次與日本訪團會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。松田康博教授問及國民黨的政策路線，朱表示，國民黨長期以來主張「親美、友日、和陸」的中道理性路線，身為黨主席有責任將黨的路線帶回正軌。

國民黨指出，關於「親美」路線，我國與美國共享相同的民主自由價值，就如同日本自民黨也與美國維持親近的關係。關於「友日、知日」，自蔣中正時期至今，國民黨均與日本自民黨維持友好的關係，包括民間交流、經濟、科技、教育等面向都與日本保持穩定的互惠合作，這樣長遠的關係比起民進黨與日本的關係更早發展、也更為深厚。

至於「和陸」，國民黨指出，他們願意為台灣人民的安全福祉來一肩扛起，將兩岸的對抗與對立，透過對話交流，轉變為和平與繁榮。針對近期中共軍演對東亞區域安全影響，朱立倫表示，國民黨堅定捍衛中華民國，守護台灣民主自由、維護區域和平，除了第一時間對中共表示譴責，未來國民黨也將持續透過對話，加強與對岸的交流與溝通，並推動以「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的「2D戰略」，守護中華民國，維護區域和平穩定。

▲朱立倫會見日本眾議員及學者訪問團。（圖／文傳會提供）

朱立倫在會中也論及我國年底地方選舉，朱立倫主席強調，此次黨內大都提名中道、理性、務實、形象清新的主流路線候選人，希望年底能爭取大多數民眾支持。

古屋圭司眾議員則提到台日間的藝術文化交流，兩國經過長時間的交流與立法程序，在2014國民黨執政馬政府時期終於成功讓我國故宮國寶包括翠玉白菜與肉形石能夠在日本展出，當時造成轟動吸引了將近70萬人參觀，聽說排隊五小時只為了看三分鐘。後來日本也有兩件國寶級的藝術品也到台灣進行海外展演。這樣的互惠交流也是國民黨與日本關係良好下的產物。朱主席則表示，樂見我國與日本的緊密合作關係，在他過去擔任行政院副院長期間，也都致力於討論這些重要交流機會。

朱也期盼，未來日華議員懇談會能與台灣各政黨多接觸，有機會訪日也一定會去拜訪日華議員懇談會。他也特別感謝日華議員懇談會前會長平沼赳夫眾議員長久以來對台日關係的貢獻。最後朱主席也提到，日前石破茂眾議員與濱田靖一眾議員率團訪台拜訪國民黨，就國防兩岸議題深度交流，雙方相談甚歡，也對濱田靖一眾議員回國後便入閣擔任防衛大臣再次表達祝賀之意。

▲朱立倫會見日本眾議員及學者訪問團。（圖／文傳會提供）

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